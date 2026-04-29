El combustible puja, els vols tremolen: què passa si la teva aerolínia cancel·la o encareix el viatge
L’OCU recorda que l’augment del petroli i del querosè no dona carta blanca a les companyies per esquivar reemborsaments, assistència ni possibles indemnitzacions
La pujada del preu del carburant ha tornat a posar en alerta el sector aeri. Des de fa setmanes, l’encariment del petroli i del querosè, sumat a la tensió a l’Orient Mitjà, comença a tenir efectes en la manera com operen algunes companyies. Hi ha aerolínies que han anunciat ajustos, canvis en la seva programació, possibles suplements i, en alguns casos, fins i tot cancel·lacions de vols.
El problema arriba en plena temporada de planificació d’escapades i vacances. Molts viatgers ja tenen els bitllets comprats o estan a punt de reservar, i la pregunta és clara: pot una companyia apujar el preu, modificar el viatge o cancel·lar un vol simplement perquè el combustible és més car? Segons l’OCU, la resposta no és tan senzilla, però hi ha una idea clau: l’augment del carburant no elimina els drets dels passatgers.
El carburant pressiona les aerolínies, però no anul·la els drets del viatger
El combustible és una de les grans despeses de les companyies aèries. Quan el petroli s’encareix, el cost d’operar un vol també puja. Això pot acabar influint en el preu dels nous bitllets, en determinats suplements o en decisions internes de les aerolínies per reorganitzar rutes i freqüències.
Ara bé, una cosa és que el mercat s’encareixi i una altra molt diferent és que una companyia pugui desentendre’s de les seves obligacions. L’OCU insisteix que el viatger continua protegit per la normativa europea si el vol surt d’un aeroport de la Unió Europea o si arriba a territori comunitari amb una aerolínia de la UE.
Això vol dir que, si una companyia cancel·la un trajecte al·legant l’augment del preu del querosè, el passatger pot reclamar. L’empresa no pot limitar-se a dir que el combustible ha pujat i donar el cas per tancat.
Què pot passar amb els preus dels bitllets d’avió?
La pujada del carburant pot acabar notant-se en els bitllets d’avió, sobretot en les noves reserves. Les aerolínies poden adaptar els seus preus a l’evolució dels costos, i això pot fer que volar sigui més car en determinats trajectes o temporades.
Però si el bitllet ja està comprat, el marge de la companyia és més limitat. L’OCU recomana als consumidors que no acceptin canvis, suplements o modificacions sense informar-se abans. Si l’aerolínia pretén carregar un cost addicional o canviar les condicions del viatge, el passatger ha de revisar què estableix el contracte i si aquesta modificació està justificada.
El missatge és clar: el carburant pot encarir l’operativa de les companyies, però no converteix el viatger en l’últim responsable de tots els sobrecostos.
Si et cancel·len el vol, pots reclamar
Davant d’una cancel·lació de vol, l’aerolínia ha d’oferir al passatger dues opcions: el reemborsament íntegre del bitllet o un transport alternatiu fins a la destinació final. A més, durant l’espera, la companyia ha de proporcionar assistència, que pot incloure menjar, beguda, allotjament i trasllats entre l’aeroport i l’hotel si cal.
La qüestió més delicada és la indemnització. La normativa europea preveu compensacions econòmiques en determinats casos, amb imports que poden arribar fins als 600 euros, segons la distància del vol i les circumstàncies concretes.
L’OCU subratlla que l’encariment del combustible no és, per si sol, una circumstància extraordinària que permeti a l’aerolínia evitar aquesta compensació. Per esquivar-la, la companyia hauria de demostrar que la situació era realment inevitable i que no es podia haver evitat ni adoptant totes les mesures raonables.
L’excusa del petroli no sempre serveix
Per a l’organització de consumidors, no sembla raonable que les companyies utilitzin ara com a excusa una situació que ja fa setmanes que és sobre la taula. Si el problema era previsible, l’aerolínia ho té més difícil per presentar-lo com un fet absolutament excepcional.
Per això, l’OCU recomana revisar cada cas i presentar una reclamació si la companyia no respecta els drets del passatger. També alerta que la situació és diferent quan es tracta d’un viatge combinat. En aquests casos, es pot cancel·lar el contracte i retornar els diners sense compensació addicional si no s’ha arribat al nombre mínim de viatgers dins dels terminis legals o si hi ha circumstàncies inevitables i extraordinàries que impedeixen fer el viatge.
En qualsevol cas, el consumidor té dret a recuperar l’import abonat i a ser informat sense demora. La pujada del combustible pot sacsejar el sector aeri, però no pot deixar els passatgers sense protecció.
