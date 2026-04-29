El pot de Nutella que Catalunya voldrà guardar: el Parc Güell entra a l’esmorzar
Nutella celebra els seus 62 anys amb una edició limitada de 17 pots inspirats en les comunitats autònomes, amb Barcelona i el Parc Güell com a imatge catalana
La Nutella existeix des del 1964 i, en poc més de sis dècades, ha passat de ser una crema d’avellanes i cacau per untar al pa a convertir-se en una marca global. El seu èxit s’explica fàcilment: agrada als petits perquè és dolça, cremosa i fàcil de combinar, i també als grans perquè s’ha convertit en un gust lligat a l’esmorzar, al berenar i a aquell caprici ràpid que no necessita gaire preparació.
La marca, propietat del grup italià Ferrero, ha anat ampliant la família de productes més enllà del pot clàssic. Avui Nutella també es pot trobar en formats com Nutella B-ready, Nutella &Go! o Nutella Helado, a més de receptes i elaboracions pensades per incorporar la crema a dolços, postres i esmorzars.
Una edició limitada amb 17 pots diferents
Aquest any, coincidint amb els 62 anys del seu naixement, Nutella ha decidit convertir els seus pots en una mena de postal col·leccionable. La nova campanya «Buenos días con Nutella» celebra alguns dels paisatges i monuments més reconeixibles d’Espanya amb una edició limitada de 17 pots, un per cada comunitat autònoma. La col·lecció està formada per pots de 750 grams, cadascun dedicat a un enclavament emblemàtic.
La proposta juga amb una idea molt senzilla: començar el dia amb un esmorzar que també miri cap al territori. Per això, la marca ha creat un mapa al seu web oficial amb els diferents dissenys i receptes locals associades a la campanya.
El pot de Catalunya: Gaudí, Barcelona i el Parc Güell
En el cas de Catalunya, Nutella ha triat el Parc Güell, un dels espais més icònics de Barcelona i una de les obres més conegudes d’Antoni Gaudí. El disseny converteix el pot en un homenatge al modernisme català, amb un paisatge fàcilment reconeixible per qualsevol que hagi visitat la ciutat o hagi vist alguna vegada les formes ondulades, els colors i els mosaics del parc.
La tria no és casual. El web oficial de Nutella identifica el disseny català amb Barcelona i el Parc Güell, dins de la seva campanya de «bons dies» dedicats a diferents territoris. El resultat és un pot pensat tant per consumir com per guardar, especialment per als fans de la marca, els col·leccionistes i els qui busquen productes amb un punt local.
On es pot aconseguir i quantes versions hi ha?
La col·lecció té 17 versions diferents, una per cada comunitat autònoma. Entre els dissenys hi ha espais com la Gran Via de Madrid, la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, la platja de Maspalomas, Dalt Vila d’Eivissa o els llacs de Covadonga, a més del Parc Güell per a Catalunya.
Per aconseguir aquesta edició limitada de Nutella, cal buscar els pots als punts de venda habituals on es comercialitza la marca mentre duri la promoció. La pàgina oficial permet consultar la campanya i el mapa dels dissenys, però no concreta una xifra pública d’unitats disponibles ni funciona com una botiga directa per comprar-los. Per això, qui vulgui el pot de Catalunya haurà d’estar atent als supermercats i establiments on habitualment troba Nutella, perquè aquestes col·leccions solen dependre de l’estoc i de la distribució de cada zona.
