LA9 UrbanSports consolida la mobilitat elèctrica a Girona amb solucions eficients i sostenibles

Les motos es poden adaptar amb colors i logtipus sense cost addicional. / DdG

Les motos es poden adaptar amb colors i logtipus sense cost addicional. / DdG

LA9 UrbanSports és una empresa especialitzada en mobilitat elèctrica que s’ha consolidat com a referent a Girona després de gairebé una dècada treballant amb vehicles sostenibles. El seu enfocament és clar: oferir solucions pràctiques, eficients i adaptades a la vida urbana actual.

L’empresa centra la seva activitat en la venda i manteniment de patinets elèctrics i motos elèctriques, dos formats que responen a la necessitat creixent de moure’s per la ciutat de manera àgil i sense complicacions. En el cas dels patinets, LA9 UrbanSports és servei oficial de marques reconegudes com SmartGyro i ZWheel, fet que garanteix qualitat, fiabilitat i suport tècnic especialitzat.

Pel que fa a les motos elèctriques, ofereixen models sense pràcticament manteniment, amb autonomies que arriben fins als 70 km en la gamma 49 i fins als 100 km en la 125. A més, aquestes motos permeten la càrrega de bateria a casa, facilitant encara més el seu ús diari.

Un dels grans avantatges de la mobilitat elèctrica és el seu impacte ambiental: zero emissions i una reducció significativa de la contaminació urbana. Això converteix aquests vehicles en una opció responsable i alineada amb les necessitats actuals de sostenibilitat.

En aquest context, el marc d’ajudes públiques també ha evolucionat. Si fins fa poc el referent era el Pla MOVES III, a partir de 2026 entra en escena el nou Pla Auto+, el programa estatal que en pren el relleu i manté els incentius per a la compra de vehicles elèctrics, incloent-hi motos i ciclomotors. Aquest nou pla forma part de l’estratègia de mobilitat sostenible del Govern i neix amb l’objectiu de simplificar, agilitzar i fer més directes les subvencions.

Aquest tipus de vehicles destaquen perquè permeten una reducció significativa de la contaminació urbana. / DdG

LA9 UrbanSports també destaca per la seva capacitat de personalització, ja que ofereix la possibilitat d’adaptar les motos amb colors o logotips sense cost addicional, una opció especialment atractiva tant per a particulars com per a empreses.

A més, l’empresa disposa de taller multimarca propi i ofereix serveis complets com matriculació i assegurança, posicionant-se com una de les primeres empreses a Girona en oferir una solució integral dins del sector.

Amb experiència, especialització i una clara aposta per la mobilitat sostenible, LA9 UrbanSports es presenta com una alternativa sòlida per a tots aquells que busquen una nova manera de moure’s per la ciutat.

Mapa de LA9urbansports en Google Maps.

