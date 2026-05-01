Aurelio Rojas, cardiòleg: «Si vols perdre pes has d’alimentar-te d’aquestes fruites cada dia»
L’expert en la matèria va compartir un nou consell a través del seu compte personal de TikTok
Ricardo Castelló
Hi ha pocs experts com Aurelio Rojas, reconegut popularment per ser un destacat cardiòleg de l’Hospital Regional Universitari de Màlaga. L’especialista és una de les figures més mediàtiques en divulgació mèdica a les xarxes socials, on a TikTok té més de 200.000 seguidors.
Un dels últims consells que va compartir va ser sobre com perdre pes abans de l’estiu, una cosa que no és gens senzilla, especialment ara que som a menys de tres mesos de l’inici d’una de les millors èpoques de l’any.
En el vídeo publicat a TikTok, l’especialista va començar advertint d’un mite que corre per les xarxes socials, on molts experts asseguren que si vols perdre pes no has de menjar gens de fruita, cosa que no és correcta, segons va apuntar ell.
L’expert en cardiologia va assegurar que «els famosos medicaments per perdre pes, com Ozempic, Mounjaro i Wegovy, funcionen simulant una hormona anomenada GLP-1», cosa que regula la gana, millora la sensibilitat a la insulina i afavoreix la crema de greix.
Rojas va revelar que «hi ha fruites capaces d’estimular de manera natural aquesta mateixa hormona al nostre cos», perquè «no és només això, sinó que, a més, aquestes fruites tenen un índex glucèmic baix i, per tant, no provoquen pics bruscos de sucre a la sang».
D’altra banda, són riques en vitamina C, reforcen el sistema immunitari i poden contribuir a reduir el cortisol, l’hormona de l’estrès que, en nivells elevats, de vegades pot dificultar la pèrdua de pes.
Va voler deixar clar que «no tenen efectes adversos i les pot prendre tothom».
Finalment, va compartir el consell següent: «Simplement afegeix al teu dia a dia alguna d’aquestes fruites: kiwi, maduixes, magrana i nabius. I així és com converteixes l’alimentació en la millor medicina per al teu cor».
