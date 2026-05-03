Entrenar més dies no et farà guanyar més múscul: la clau és una altra
Milo Wolf defensa que el secret no és passar més hores al gimnàs, sinó repartir bé l’esforç i recuperar-se millor
Entrenar més dies a la setmana no sempre vol dir aconseguir més múscul. Aquesta és la teoria que defensa Milo Wolf, científic de l’exercici i especialista en entrenament, que alerta d’un mite molt estès entre les persones que volen millorar el físic: pensar que com més dies es trepitja el gimnàs, més ràpid arribaran els resultats.
Segons Wolf, el que realment marca la diferència no és només la freqüència, sinó el volum d’entrenament, és a dir, la quantitat total de treball que es fa. En altres paraules: una persona pot obtenir resultats similars entrenant dos dies o quatre si el nombre de sèries, la intensitat i la recuperació estan ben programats.
El científic explica que el creixement muscular depèn sobretot de tres factors: les sèries totals realitzades, la intensitat dels exercicis i la capacitat del cos per recuperar-se. El volum és important per a la hipertròfia muscular, però només fins a un cert punt. Si s’entrena massa sense descansar prou, el cos acumula fatiga, baixa el rendiment i els resultats poden acabar sent pitjors.
La idea central de Wolf és clara: no es tracta d’entrenar més, sinó d’entrenar millor. Per això recomana repartir el treball en sessions que es puguin completar amb energia, bona tècnica i regularitat. Dividir l’entrenament en blocs més petits pot ajudar a acumular menys cansament en cada sessió i a rendir millor.
També matisa el paper de rutines populars com el mètode push-pull-legs, que divideix els entrenaments segons els grups musculars i els moviments de força. Wolf admet que pot ser una estructura útil, però insisteix que no és una fórmula màgica. Funciona perquè ajuda a repartir el volum de treball, no perquè sigui superior per si mateixa a qualsevol altra rutina.
Per aconseguir unes sessions d’entrenament efectives, el més important és programar una rutina realista, sostenible i adaptada a la recuperació de cada persona. Si l’objectiu és guanyar múscul, no cal obsessionar-se amb entrenar cada dia: cal controlar el volum, mantenir una bona intensitat, descansar prou i arribar a cada sessió en condicions de rendir bé. Entrenar més no sempre fa créixer més; recuperar-se millor, sí.
