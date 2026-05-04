Boticaria García, nutricionista, sobre les fregidores d’aire: «L’arrebossat continua sense ser saludable»
S’han convertit en l’electrodomèstic de moda
Andrea Riera
En els darrers anys, les fregidores d’aire s’han convertit en l’electrodomèstic de moda que ha revolucionat les cuines. Aquest aparell permet coure o fregir els aliments sense necessitat de submergir-los en oli, utilitzant aire calent per a la cocció.
Les fregidores d’aire permeten cuinar amb molt poc oli o gens, cosa que ajuda a reduir el consum de greixos i calories en la dieta. A més, són una opció més neta i còmoda, ja que eviten esquitxos, redueixen les olors a la cuina i faciliten la neteja posterior. També destaquen per la rapidesa i la versatilitat, perquè permeten preparar una gran varietat d’aliments de manera senzilla.
Malgrat els seus beneficis, no converteixen automàticament els aliments en saludables, ja que això depèn del tipus de menjar que es cuini i de la manera de preparar-lo. Alguns plats poden perdre part de la textura o del sabor característic en comparació amb la fritura tradicional.
Tot i que sembla una alternativa ideal per consumir menys oli i cuinar d’una manera més sana, la doctora en Farmàcia i nutricionista Boticaria García va advertir a Zapeando que no és una solució perfecta.
L’experta va assegurar que fregir menjar en aquest tipus d’electrodomèstic «disminueix fins a un 90% els efectes negatius de l’acrilamida» en els aliments. Amb això es refereix al «carbonet que rasquem amb el ganivet de les torrades».
La influenciadora va comentar que «es produeixen molts menys compostos perjudicials que amb la fritura i això, d’entrada, podria semblar que hem descobert la sopa d’all i que és la solució per a la nostra alimentació saludable».
Boticaria García va explicar que la clau per consumir els aliments de manera saludable «és en la moderació i en triar els aliments adequats per a cada mètode de cocció».
També va posar l’exemple de les patates fregides i va avisar que, tot i que cuinar-les a la fregidora d’aire és una alternativa millor que fer-ho en una paella tradicional, «l’arrebossat continua sense ser saludable, per molta fregidora d’aire que tinguis».
