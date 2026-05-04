Confirmat: aquesta pràctica amb la teva mascota ja és il·legal a Espanya i et pot sortir molt cara
La Llei 7/2023 de benestar animal ha entrat en vigor i ha canviat les regles del joc
David Cruz
Pot ser que ho hagis fet alguna vegada: lligar el teu gos a la porta d’un supermercat mentre entres un moment a comprar. És un gest ràpid, aparentment inofensiu i força habitual. Però, des de fa un temps, això ja no està permès a Espanya.
La Llei 7/2023 de benestar animal ho deixa clar: no es poden deixar les mascotes lligades en espais públics sense supervisió. És a dir, si no hi ets present, encara que només sigui uns minuts, estaries incomplint la normativa. Ni entrar al supermercat ni saludar un conegut a l’altre extrem del parc.
L’objectiu no és complicar la vida als propietaris, sinó protegir els animals. Un gos sol al carrer es pot espantar, patir estrès, ser robat o provocar una situació inesperada. Per això, la llei exigeix que sempre hi hagi una persona responsable vigilant-lo.
El més cridaner és que moltes persones encara no ho saben. És una pràctica tan habitual que costa pensar que ara pugui comportar sancions. Però és així. I les multes no són precisament baixes.
Així que, la pròxima vegada que surtis amb el teu gos, convé tenir-ho en compte. Aquest gest de «només un moment» ja no està permès. I evitar-lo no només et pot estalviar una multa, sinó també protegir la teva mascota. Perquè el més important de tot plegat no són els diners, sinó la salut de l’animal que t’acompanya cada dia de la teva vida.
