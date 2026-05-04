Estiu Jove al Gironès: Preinscripcions obertes de les colònies i casals d'estiu del Consell Comarcal

Les famílies interessades tenen temps de formalitzar-les fins el pròxim 15 de maig

La campanya permet als joves viure aquest estiu tota mena d'aventures prop de casa. / Consell Comarcal del Gironès

DdG

Girona

Després de l'èxit rotund d'edicions anteriors, l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Gironès ja ho té tot a punt per a la campanya d’estiu 2026. L’objectiu és clar: oferir activitats de lleure perquè joves de tot el Gironès gaudeixin d’un estiu ple d’aventures, amistats i experiències inoblidables.

D’una banda, es proposen les colònies per a joves de 1r i 2n d’ESO (nascuts el 2012 i 2013), que aquest 2026 celebren el seu quart any consecutiu. Tindran lloc del 25 al 27 de juny a la Casa La Traüna i estan dissenyades per fomentar la convivència i el contacte amb la natura. El preu oscil·la entre els 25 € i els 50 €, segons el nivell de renda familiar.

Les activitats estan pensades per a joves de diferents edats. / Consell Comarcal del Gironès

D’altra banda, i després de la bona acollida de l’any passat, es repeteix la proposta de casal més colònies per a 3r i 4t d’ESO (nascuts el 2010 i 2011). El casal es durà a terme a Sarrià de Ter del 29 de juny al 7 de juliol, seguit de les colònies a l'Escala del 8 al 10 de juliol. El preu en aquest cas és d’entre 50 € i 75 €, també en funció de la renda.

Les colònies tenen com a objectiu fomentar el contacte amb la natura. / Consell Comarcal del Gironès

Així mateix, per a joves entre 1r d'ESO i 4t d'ESO (nascuts el 2010 i 2013) s’ofereixen tres casals de l’1 al 30 de juliol a Campllong, Flaçà —on ja no queden places— i Cervià de Ter, on encara hi ha disponibilitat. Aquests casals inclouen piscina, activitats especials setmanals i un dia de bivac. Com a novetat d'enguany, cada centre realitzarà una nit de bivac a les seves pròpies instal·lacions. El preu és d'entre 55 € i 110 €, segons renda familiar.

Les famílies interessades tenen temps fins al divendres 15 de maig per formalitzar la preinscripció a través del web. Una oportunitat única perquè els joves visquin un estiu diferent prop de casa!

