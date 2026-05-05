Adeu a la declaració de la renda dels pensionistes: Hisenda confirma quins ja no paguen i els prejubilats que poden accedir a la pensió íntegra sense coeficients reductors
La Campanya de la renda del 2025 aclareix els límits que eximeixen milers de jubilats i detalla els nous supòsits de jubilació anticipada sense penalització
Mariona Carol
La Campanya de la renda del 2025 arriba amb un aclariment clau per a milers de jubilats: no tots els pensionistes estan obligats a presentar la declaració. Hisenda confirma que els qui percebin menys de 22.000 euros anuals procedents d’un únic pagador queden exempts de declarar pels rendiments del treball.
Quan hi ha dos o més pagadors, el límit baixa a 15.876 euros, sempre que algun d’ells superi els 1.500 euros anuals. Aquesta situació és habitual en pensionistes que reben petites prestacions complementàries o ingressos puntuals. En el cas de les pensions no contributives, tampoc no hi ha obligació de declarar, ja que les seves quanties no arriben als mínims establerts per l’Agència Tributària. El mínim del contribuent se situa en 5.500 euros, i s’amplia a 6.700 euros per als majors de 65 anys i a 8.100 euros per als majors de 75.
Aquestes xifres són especialment rellevants per als nous jubilats que afronten la seva primera declaració i desconeixen si l’han de presentar o no.
Prejubilació sense coeficients reductors: els casos que permeten cobrar el 100%
L’altra gran novetat afecta els qui volen retirar-se abans de l’edat legal. La jubilació anticipada sol comportar coeficients reductors que disminueixen la quantia de la pensió, però hi ha excepcions que permeten accedir al 100% de la prestació sense penalització.
El Reial decret 402/2025, de 27 de maig, regula el procediment per determinar en quins supòsits es pot aplicar la jubilació anticipada sense coeficients reductors. La Seguretat Social sol·licitarà informes a diferents organismes i una comissió d’avaluació valorarà cada cas.
Entre els col·lectius que se’n poden beneficiar destaquen:
Persones amb discapacitat igual o superior al 65%: si compleixen els requisits de cotització, poden avançar la jubilació sense patir retallades en la quantia.
Bombers amb almenys 35 anys de servei efectiu: es poden jubilar als 59 anys, un any abans del que és habitual, aplicant un coeficient reductor del 0,20 per cada any treballat, sense penalització en la pensió final.
L’edat de jubilació el 2026
El 2026, l’edat ordinària de jubilació a Espanya és de 65 anys per als qui hagin cotitzat 38 anys i 3 mesos, i de 66 anys i 10 mesos per als qui no arribin a aquest període.
L’edat legal continuarà augmentant progressivament fins als 67 anys el 2027.
Un escenari fiscal i laboral en transformació
Les novetats de la renda del 2025 i els canvis en l’accés a la jubilació anticipada configuren un escenari en què tant pensionistes com futurs jubilats han de revisar amb detall la seva situació.
Les exempcions, els límits d’ingressos i els nous procediments per prejubilar-se sense penalització marquen un punt d’inflexió en la planificació econòmica de milers de contribuents.
