Aquest és el perfil de treballador que la IA pot substituir abans del que imagines
L’expert Xavier Marcet avisa que els joves que rebutgen la presencialitat i no aprenen dels perfils amb més experiència poden ser els més exposats a la intel·ligència artificial generativa
La irrupció de la intel·ligència artificial generativa ha encès totes les alarmes en el món laboral. Durant mesos, molts discursos han apuntat que els treballadors més veterans podrien ser els primers afectats pels canvis tecnològics. Però l’empresari, consultor i professor Xavier Marcet planteja una lectura diferent: els més vulnerables podrien ser alguns joves.
Marcet va exposar aquesta idea durant la jornada Manresa Futur, organitzada per l’Ajuntament de Manresa i UManresa. Segons l’expert, la nova onada tecnològica no funciona igual que el boom digital anterior. Abans, eren les persones les que havien d’adaptar-se a les eines digitals. Ara, en canvi, és la tecnologia la que cada vegada s’adapta més a les persones.
El risc d’aïllar-se darrere la pantalla
Per a Marcet, aquest canvi pot facilitar que molts treballadors sèniors continuïn sent competitius si mantenen una actitud oberta i s’esforcen per actualitzar-se. En canvi, el problema pot aparèixer entre els joves que entenen el teletreball com una manera d’evitar la convivència laboral, l’aprenentatge presencial i el contacte amb professionals més experimentats.
L’expert adverteix que els perfils que només volen treballar des de casa poden perdre oportunitats clau per créixer professionalment. Anar a l’oficina, compartir espais amb companys veterans, observar com es prenen decisions i aprendre de situacions reals són elements que no sempre es poden substituir amb una videotrucada o un xat corporatiu.
Segons aquesta visió, els joves que no acumulen experiència pràctica, criteri professional i coneixement compartit poden acabar sent més fàcils de substituir per eines d’IA. La intel·ligència artificial pot executar tasques, generar textos, resumir informació o automatitzar processos, però el valor diferencial del treballador continua estant en la capacitat d’aprendre, interpretar contextos i crear relacions de confiança.
Marcet també defensa que les empreses han de construir una autèntica cultura de l’aprenentatge. Per a ell, no n’hi ha prou amb fer cursos o acumular certificats. El repte és aprendre de veritat, amb esforç, curiositat i contacte amb persones que ja tenen experiència. Formar-se pot ser útil, però no garanteix per si sol un coneixement profund ni aplicable.
En aquest context, el futur laboral no dependrà només de dominar una eina tecnològica concreta. També serà essencial saber envoltar-se de les persones adequades, entendre qui té el coneixement i aprendre a col·laborar. Marcet ho resumeix amb una idea clara: no importa només el “saber com”, sinó també el “saber qui”.
Així, la IA no amenaça tots els treballadors de la mateixa manera. Els més exposats podrien ser aquells que es queden en una posició còmoda, aïllada i poc disposada a aprendre. En canvi, els professionals que combinin tecnologia, presència, experiència compartida i capacitat d’adaptació tindran més opcions de continuar sent valuosos en un mercat laboral cada vegada més exigent.
