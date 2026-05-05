El canvi del SEPE que et permet treballar i continuar cobrant part de l’atur
Una ajuda que facilita la tornada a la feina sense perdre de cop tota la prestació
L’entrada en vigor del Complement de suport a l’ocupació ha canviat la manera com moltes persones poden tornar al mercat laboral mentre encara cobren l’atur. Des de l’1 de gener del 2026, el SEPE reconeix de manera automàtica el CAE a les persones que perceben una prestació contributiva i troben una feina per compte d’altri, sempre que compleixin els requisits fixats. L’objectiu és evitar que l’acceptació d’un contracte de treball comporti la pèrdua immediata de tots els ingressos vinculats a la prestació.
Què és el CAE i qui el pot cobrar
El CAE és una modalitat que permet compatibilitzar una part de la prestació contributiva per desocupació amb una feina per compte d’altri, tant a jornada completa com parcial. No és una ajuda independent, sinó una manera de continuar cobrant una part de l’atur mentre es treballa. Per accedir-hi, cal tenir reconeguda una prestació de més de dotze mesos —equivalent, a la pràctica, a una prestació d’almenys catorze mesos o 420 dies— i haver-ne consumit ja els nou primers mesos.
El complement no s’aplica a tots els casos. La prestació contributiva no pot derivar d’un ERTO ni del Mecanisme RED, i el contracte no pot ser amb una empresa que tingui tramitat un expedient de regulació d’ocupació, ni amb una empresa on la persona hagi treballat durant els dotze mesos anteriors. Tampoc es pot aplicar si la contractació la fa un cònjuge o un familiar proper fins al segon grau, o una societat dirigida per persones amb aquest vincle familiar.
El funcionament depèn de quan s'hagi iniciat la prestació. Si la prestació contributiva és posterior a l’1 d’abril del 2025, el SEPE pot aplicar el Complement de suport a l’ocupació d’ofici quan la persona comença una feina i ja ha generat els nou primers mesos de dret. En aquest cas, no cal presentar una sol·licitud per cobrar-lo. Si la prestació és anterior a l’1 d’abril del 2025, la compatibilitat s’ha de demanar expressament al SEPE, sempre que es compleixin les condicions establertes.
El CAE té data límit. No es pot cobrar de manera indefinida i la seva durada màxima és de 180 dies, tot i que pot ser inferior segons el moment en què s’iniciï la compatibilitat amb la feina. Si comença en el desè mes de prestació, dura 30 dies; si comença en l’onzè, 60; si ho fa en el dotzè, 90; i si s’activa a partir del tretzè mes, pot arribar als 180 dies. En qualsevol cas, cada dia cobrat com a CAE consumeix un dia de la prestació d’atur que la persona tenia reconeguda.
La quantia també varia. El SEPE calcula l’import del Complement de suport a l’ocupació segons la jornada pactada i el mes de prestació en què es cobra. En una feina a jornada completa, pot arribar als 480 euros mensuals en els primers trams, però l’import baixa progressivament a mesura que avança la prestació. En jornades parcials, la quantitat és inferior i depèn del percentatge de jornada.
Per sol·licitar el CAE, només cal fer el tràmit quan la prestació va néixer abans de l’1 d’abril del 2025 o quan el cas concret requereixi una petició expressa de compatibilitat. En canvi, si el SEPE el reconeix automàticament i la persona no vol consumir dies de la seva prestació, haurà de demanar-ne la suspensió. Aquesta baixa del Complement de suport a l’ocupació es pot tramitar mitjançant el formulari de presol·licitud del SEPE, per telèfon al 060 o presencialment en una oficina de prestacions amb cita prèvia.
