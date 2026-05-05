Confirmat per Hisenda: adéu definitiu a la Renda per a aquests pensionistes el 2026
Els jubilats que cobrin menys de 22.000 euros anuals d’un únic pagador quedaran fora de l’obligació de presentar la declaració
La campanya de la renda del 2025, que es presenta aquest 2026, arriba amb canvis i recordatoris importants per a molts pensionistes.
Segons els criteris d’Hisenda, no hauran de fer la declaració els jubilats que cobrin una pensió inferior als 22.000 euros anuals, sempre que provingui d’un únic pagador.
Aquesta situació és força habitual entre pensionistes i pot suposar un alleujament per a moltes persones que fins ara dubtaven si havien de fer el tràmit o no.
Compte si hi ha més d’un pagador
La situació canvia quan hi ha més d’un pagador. En aquest cas, el límit baixa fins als 15.876 euros anuals, sempre que els ingressos del segon pagador superin els 1.500 euros.
Aquest punt és important perquè alguns jubilats poden tenir petites rendes addicionals o percebre més d’una pensió, i això pot fer que sí que estiguin obligats a presentar la declaració.
Les persones que cobren una pensió no contributiva, en canvi, generalment no hauran de presentar-la, ja que aquests ingressos no arriben als mínims exigits.
Més debat sobre la jubilació anticipada
Més enllà de la renda, també hi ha canvis sobre la taula en matèria de jubilació anticipada. El Govern estudia que determinats treballadors puguin accedir al 100% de la pensió sense aplicar coeficients reductors, sempre que compleixin condicions concretes.
Aquesta possible modificació afectaria professions o situacions específiques i s’avaluaria cas per cas. En conjunt, el 2026 pot representar menys obligacions fiscals per a molts pensionistes i noves expectatives per a persones que volen avançar la jubilació sense perdre poder adquisitiu.
