Alerta: L'OCU detecta cobraments il·legals a aquests dos festivals de Catalunya
L’organització de consumidors ha revisat les condicions de diversos festivals de música i alerta de pràctiques que podrien vulnerar els drets dels assistents
Amb l’arribada del bon temps, molts festivals ja escalfen motors i milers de persones tenen l’entrada comprada. Ara bé, l’OCU ha alertat que alguns grans esdeveniments musicals inclouen condicions que podrien ser abusives o contràries a la normativa de consum.
L’organització ha revisat les condicions de contractació de deu festivals i ha detectat pràctiques discutibles en esdeveniments com el Primavera Sound i el Sónar, tots dos a Barcelona, així com en altres festivals de gran format.
Entre els problemes detectats hi ha canvis en el cartell o en el programa sense avís previ ni opció clara de reemborsament, l’obligació de pagar dins del recinte amb un braçalet cashless, suplements per sortir i tornar a entrar o la prohibició d’accedir-hi amb menjar i beguda.
Què reclama l’organització
L’OCU demana una normativa comuna que protegeixi millor els assistents i que estableixi compensacions automàtiques quan es produeixin males pràctiques.
També recorda que, si hi ha canvis importants que alteren l’experiència del festival o si l’esdeveniment es cancel·la, el consumidor no només pot reclamar el preu de l’entrada, sinó també altres despeses vinculades, com ara el transport o l’allotjament.
No acceptar condicions abusives
L’organització anima els usuaris a no resignar-se davant de mesures que considerin injustes i a reclamar quan es vulnerin els seus drets.
En aquest sentit, ha impulsat una campanya per facilitar les denúncies contra pràctiques abusives en festivals. L’objectiu és que l’ambient festiu no serveixi d’excusa per imposar condicions poc transparents o perjudicials per al públic.
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Crim a Salt: una baralla de parella i un traster ocupat, al rerefons del cas
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- Influenciadors de Girona denunciats per incitar a la violència contra 'moros' a les xarxes socials
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
- La vaga dels treballadors de la neteja a Girona posa el contracte de Girona+Neta en el punt de mira