L’emoció dels paquets sorpresa arriba a Lloret de Mar: Wowbum Global obre les portes amb gangues d’Amazon, Temu i AliExpress al 50%
El nou establiment de l’avinguda Vidreres revoluciona el comerç local amb productes al pes i electrodomèstics amb grans descomptes
Lloret de Mar es prepara per rebre una proposta comercial que promet sacsejar el concepte tradicional d'anar de compres amb l'obertura de Wowbum Global. Impulsat per l'emprenedora Estefanía Favotto, aquest espai neix amb la premissa de convertir cada visita en una petita aventura. La curiositat i l'estalvi es donen la mà posant a l'abast de tothom productes d’Amazon, Temu i AliExpress a un preu reduït. La gran atracció del negoci, que ja genera una gran expectació entre els veïns, és la venda de paquets sorpresa al pes, amb un preu tancat de 13 € el quilo. Un funcionament tan senzill com engrescador que ofereix una experiència gairebé addictiva i preus imbatibles.
El fenomen dels paquets sorpresa a 13 € el kg
Aquesta modalitat, que s’ha fet viral a les xarxes socials, arriba ara a la comarca gironina per permetre que joves i adults provin sort. Podran trobar des de petits gadgets tecnològics fins a objectes de moda o decoració, però per una fracció del seu cost original. És, sens dubte, el lloc ideal per als amants de les gangues i per a aquells que busquen grans sorpreses sense haver de buidar-se la butxaca.
El projecte sorgeix de l'observació de les xarxes socials, on la compra de paquets sorpresa s'ha convertit en un fenomen viral. Després d'una investigació del sector, la gerència va confirmar l'existència d'un mercat organitzat d'enviaments no reclamats o devolucions que han superat el termini legal de custòdia de sis mesos. En lloc de ser destruïts, aquests productes reben una segona vida, alineant-se amb criteris de sostenibilitat.
Electrodomèstics de qualitat amb descomptes del 50%
Però Wowbum Global no es limita només a la incògnita dels paquets tancats. L’establiment compta amb una secció fixa de productes varis i electrodomèstics que presenten petites tares estètiques. Es tracta de petits detalls que no afecten el seu funcionament, però que permeten aplicar descomptes directes del 50% sobre el seu valor real de mercat. En un context en què mirem cada euro, poder renovar la rentadora, amb aquestes condicions, representa una oportunitat d’or per qui busca qualitat a preus molt competitius. Aquesta proposta diferencia el negoci de qualsevol altra botiga convencional de la zona, oferint preus que costaria molt de trobar en superfícies comercials tradicionals.
L’equip darrere d’aquest projecte ha cuidat cada detall per oferir un tracte proper que contraresta la fredor de la compra en línia. L'establiment, ubicat a l’avinguda de Vidreres, números 138-144 (Local 7), obre en un horari partit de 10.00 a 13.00 i de 17.00 a 20.00 hores, facilitant que tothom pugui apropar-se quan vulgui. Lluny de ser una simple botiga de pas, la proposta de Wowbum Globales postula com un punt de referència per a qui vulgui trobar oportunitats reals durant tot l'any a la Costa Brava.
Una nova parada obligatòria a Lloret de Mar
Per a tots aquells que vulguin estar al dia de l'arribada de nous camions o veure exemples de les gangues que s'hi poden trobar, la botiga manté una presència activa a xarxes socials com Facebook i Instagram. Per resoldre qualsevol dubte, és possible contactar directament per telèfon o mitjançant el seu correu electrònic. En un moment en què el comerç físic necessita reinventar-se, iniciatives com aquesta demostren que la sorpresa i el benefici directe per al consumidor encara són la millor fórmula per omplir els locals de vida.
On trobar Wowbum a Lloret de Mar:
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
- Crim a Salt: una baralla de parella i un traster ocupat, al rerefons del cas
- Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
- «Jo no romantitzo el pagès, no aniria a viure en un poble perdut»
- Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
- Aquest és el grup gironí que uneix (musicalment) a Pedro Sánchez i Lluc Salellas