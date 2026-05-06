Will Stone, entrenador personal: «Aquests són els 10 pitjors aliments que pots ingerir per perdre pes»
L’expert en fitnes va compartir un fil de missatges a través del seu compte d’X
Ricardo Castelló
Comença el compte enrere per a les vacances d’estiu. La majoria dels espanyols estan centrats a arribar-hi en plena forma física, però ja queda poc temps i alguns continuen atents als consells dels experts a les xarxes socials. Una de les últimes reflexions la va compartir l’entrenador personal Will Stone a través del seu compte d’X, abans coneguda com a Twitter.
L’expert en fitnes va revelar els «10 pitjors aliments que pots ingerir per perdre pes». El primer és la barreta de proteïnes, ja que «la majoria són barretes de llaminadures disfressades amb una etiqueta de proteïna enganxada al damunt». Per aquesta raó, va recomanar revisar-ne els ingredients, especialment el sucre i els olis de llavors.
Tampoc no va recomanar la granola: «La majoria de granoles comprades a les botigues estan carregades de sucre refinat i olis de llavors. Són denses en calories i gairebé no sacien».
Malgrat que molts recomanen els batuts, Stone va ser clar: «Les calories líquides no es registren com a sacietat». Així mateix, va reconèixer que «un batut “saludable” pot arribar a les 600 o 800 calories abans que ni tan sols parpellegis».
Un aliment que es comercialitza com a saludable, però que és ple de sucre, és el iogurt grec amb gustos, segons l’entrenador personal: «La majoria dels iogurts amb gustos tenen més sucre per ració que una barreta de llaminadures».
Una de les coses que més detesta són els olis vegetals, perquè «provoquen inflamació, alteren les hormones i acceleren l’emmagatzematge de greix. Normalment, estan amagats en gairebé tots els productes processats».
D’altra banda, va advertir sobre els productes baixos en greix: «Quan eliminen el greix, el substitueixen per sucre per mantenir-ne el sabor. Baix en greix vol dir alt en sucre, i això es tradueix en més insulina i, finalment, en més greix emmagatzemat».
No entén de cap manera que hi hagi persones que esmorzin cereals, ja que són «carbohidrats refinats purs disfressats amb mascotes de dibuixos animats». Així mateix, també es va mostrar incrèdul davant les begudes de cafè amb gustos.
Els dos últims aliments que tampoc no són saludables són la fruita deshidratada i el pa integral.
