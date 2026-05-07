Ho has de saber: Aquestes son les 3 coses que no pots fer quan t'acomiaden segons un advocat expert
L’advocat laboralista Juanma Lorente alerta que reaccionar tard o fer tràmits sense assessorament pot complicar la reclamació i posar en risc la indemnització
Quan una empresa comunica un acomiadament, un dels errors més habituals és pensar que ja hi haurà temps per mirar-s’ho. Segons l’advocat laboralista Juanma Lorente, això pot ser un problema important, perquè per impugnar un acomiadament només hi ha 20 dies hàbils.
Per això, recomana actuar de seguida i no esperar fins a l’últim moment. Tenir marge permet revisar bé la carta d’acomiadament, analitzar la documentació i preparar una possible reclamació amb més garanties.
No fer la papereta sense assessorament
Un altre error freqüent és presentar la papereta de conciliació pel compte propi i buscar advocat després. Lorente considera que aquest tràmit és clau i que, si està ben plantejat des del principi, pot facilitar que el conflicte es resolgui abans d’arribar a judici.
Per això, defensa que tant la papereta com una possible demanda les prepari un professional especialitzat, ja que una redacció deficient pot restar força a la reclamació.
Buscar un advocat laboralista
El tercer consell és acudir a un advocat, però no a qualsevol. L’especialista insisteix que, en casos d’acomiadament, cal buscar un advocat laboralista, acostumat a tractar aquest tipus de procediments.
La idea és senzilla: davant d’un problema laboral, convé posar-se en mans d’algú que conegui bé la matèria. Això pot marcar la diferència a l’hora de defensar els drets del treballador i evitar errors que després siguin difícils de corregir.
