Males notícies per als propietaris el 2026: així poden els llogaters frenar una pujada del lloguer
Amb molts contractes pendents de renovació el 2026, les comarques gironines també poden notar la tensió del mercat, sobretot en zones amb molta demanda d’habitatge
El lloguer continua sent un dels grans maldecaps per a moltes famílies, també a les comarques gironines, on la pressió és especialment visible en municipis amb molta demanda, zones turístiques i poblacions properes a Girona.
De cara al 2026, molts contractes arribaran al final del seu període vigent i això pot obligar milers de llogaters a renegociar les condicions amb els propietaris. En un context de preus alts, aquesta situació pot traduir-se en intents d’apujar la renda mensual.
Ara bé, el propietari no pot apujar el lloguer de manera unilateral ni fer-ho sense respectar els requisits legals.
Quan es pot rebutjar la pujada
Un dels punts clau és el preavís. El propietari ha de comunicar qualsevol modificació del preu amb una antelació mínima de 30 dies.
Si no respecta aquest termini o si la pujada no compleix la normativa aplicable, el llogater pot rebutjar l’increment i mantenir les condicions anteriors fins que s’arribi a un nou acord.
A més, en els contractes signats abans del 26 de maig del 2023, l’actualització del lloguer queda vinculada a l’índex que correspongui segons la normativa vigent, i no es pot aplicar una pujada arbitrària.
La pressió també arriba a les comarques gironines
Tot i que els grans focus solen posar-se en àrees metropolitanes més grans, el mercat gironí també nota la manca d’oferta i l’augment de la demanda. Això és especialment evident en punts de la Costa Brava, en municipis ben comunicats i en zones on conviuen habitatge habitual, segona residència i ús turístic.
Per això, davant d’una renovació o d’un canvi de condicions, és important que els llogaters revisin bé el contracte, comprovin els terminis i no acceptin cap increment que no estigui degudament comunicat i justificat.
