Oficial: aquesta és la nova despesa per la pensió de jubilació que atorga la Seguretat Social el 2026
La Seguretat Social situa la prestació mitjana de jubilació en 1.563,6 euros mensuals, tot i que les diferències continuen sent importants segons el règim i la trajectòria laboral
La pensió mitjana de jubilació ja té nova referència aquest 2026. Segons les últimes dades de la Seguretat Social, corresponents al mes d’abril, aquesta prestació se situa en 1.563,6 euros mensuals de mitjana.
La xifra reflecteix la revalorització aplicada enguany a les pensions contributives, que han pujat un 2,7% per mirar de mantenir el poder adquisitiu dels pensionistes davant l’evolució dels preus.
Amb aquesta actualització, les persones que cobren la pensió mitjana de jubilació perceben al voltant de 570 euros més l’any que en l’exercici anterior.
Grans diferències segons el règim
Tot i l’increment general, l’import final varia força segons la vida laboral, les cotitzacions acumulades i el règim al qual hagi pertangut cada treballador.
En el Règim General, la pensió mitjana de jubilació arriba als 1.724,1 euros mensuals. En canvi, entre els autònoms, la mitjana baixa fins als 1.054,4 euros.
També hi ha sectors amb imports molt superiors, com la mineria del carbó, amb una mitjana de 2.993,2 euros, o el Règim del Mar, que se situa en 1.728,1 euros mensuals.
Una pujada amb bretxes encara visibles
La pensió mitjana del conjunt del sistema també ha augmentat i se situa en 1.363,4 euros mensuals, un 4,5% més que fa un any.
Pel que fa a la pensió màxima, aquest 2026 arriba als 3.359,6 euros al mes en 14 pagues, mentre que les pensions mínimes també s’han actualitzat.
En conjunt, les dades confirmen que les pensions guanyen pes aquest any, però també evidencien que encara hi ha diferències notables entre col·lectius i tipus de prestació.
