L’alvocat també corre: per què s’ha convertit en l’aliat de moda dels runners
La nutricionista Clara Álvarez defensa el seu paper en la dieta dels corredors per la seva aportació d’energia, greixos saludables, potassi i antioxidants
L’alvocat ha passat de ser un ingredient exòtic a convertir-se en un habitual dels esmorzars, les amanides, els bols saludables i les receptes per a esportistes. La seva popularitat no és casual: encaixa amb la moda de l’alimentació saludable, però també amb una necessitat molt concreta dels qui practiquen running de manera regular. Perquè córrer no és només sumar quilòmetres. També és saber donar al cos l’energia i els nutrients que necessita per aguantar l’esforç, recuperar-se millor i reduir el desgast.
En aquest context, l’Organització Mundial de l’Alvocat (WAO) s’ha aliat amb la dietista-nutricionista Clara Álvarez, especialista en nutrició esportiva i salut de la dona, per reivindicar el paper d’aquest aliment dins la dieta dels corredors. El missatge de l’experta és clar: el rendiment no depèn només de l’entrenament, sinó també del que es menja abans, durant i després de l’activitat física.
«L’alimentació és un pilar clau del rendiment, no només un complement de l’entrenament», defensa Álvarez. Quan una persona corre, el cos necessita energia per sostenir l’esforç, però també nutrients per recuperar-se, adaptar-se a la càrrega d’entrenament i prevenir la fatiga acumulada o les lesions. Segons la nutricionista, molts runners entrenen bé, però no aconsegueixen millorar ritmes ni sensacions perquè la seva dieta no acompanya l’exigència física.
Aquí és on entra en joc l’alvocat. A diferència d’altres fruites i verdures, aporta una energia més sostinguda gràcies als seus greixos saludables, especialment els greixos monoinsaturats. Aquest tipus de greix contribueix a la salut cardiovascular i hormonal i ajuda a absorbir millor alguns antioxidants, com la vitamina E i els carotenoides. Per això, pot ser una opció interessant per als corredors que busquen sacietat, estabilitat energètica i una recuperació més completa.
L’alvocat també destaca pel seu contingut en potassi, un mineral essencial per a la funció muscular i l’equilibri de líquids. Aquest punt és especialment important en els esports de resistència, on la pèrdua de sals minerals i la fatiga muscular poden condicionar el rendiment. Per als qui acumulen quilòmetres cada setmana, cuidar aquest equilibri pot marcar la diferència entre entrenar amb bones sensacions o arribar sempre al límit.
La nutricionista també recorda que en disciplines com el running augmenta el consum d’oxigen i, amb ell, l’estrès oxidatiu. És un procés normal, però si s’acumula pot dificultar la recuperació. Per això recomana aliments amb perfil antioxidant com els fruits vermells, les verdures de fulla verda, l’oli d’oliva verge extra, els fruits secs, la cúrcuma, el gingebre, el cacau pur i, també, l’alvocat.
Així, més que una simple moda, l’alvocat s’ha guanyat un lloc en la dieta dels runners perquè combina energia, sacietat i nutrients útils per al múscul. No fa miracles ni substitueix una alimentació equilibrada, però pot ser una peça molt valuosa dins d’una dieta ben planificada. Com resumeix Clara Álvarez, el cos del corredor necessita combustible, però també eines per reparar-se. I l’alvocat, ben integrat en el menú, pot ajudar en totes dues coses.
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- Quatre locals precintats i sis detencions en controls policials a establiments d’oci i restauració de Blanes en tres anys
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- La DGT sorprèn: així seran les noves matrícules que revolucionaran les carreteres el 2026
- El banyolí Josep Miàs firma Dune, una promoció de 30 milions d’euros a primera línia de mar
- Dones referents que obren camí
- Carta d'una lectora: "L'Ajuntament ho ha tornat a fer. S'ha prostituït al món de les bicicletes"