Aquest és el millor moment per fer el testament segons els experts: Ni en jubilar-se ni en emmalaltir
Els advocats especialitzats en herències recorden que aquest document pot evitar conflictes familiars i deixar clar com es vol repartir el patrimoni
Fer testament continua sent una decisió que molta gent associa a la vellesa o a una malaltia, però els experts insisteixen que no cal esperar tant. El moment adequat arriba quan una persona ja té algun patrimoni o una situació familiar que vol deixar ben ordenada.
El testament permet expressar la voluntat de cadascú dins dels límits que marca la llei. No només serveix per decidir qui rebrà una casa, uns estalvis o altres béns, sinó també per reduir dubtes, facilitar tràmits i evitar discussions entre familiars.
A més, no és una decisió definitiva per sempre: es pot modificar en qualsevol moment si canvien les circumstàncies personals o familiars.
Fills, parella i canvis familiars
Un dels moments més importants per fer testament és quan neixen fills, sobretot si són menors. En aquests casos, pot ser útil deixar previst qui podria assumir-ne la tutela si faltessin els progenitors.
També convé revisar-lo quan hi ha un matrimoni, una separació, un divorci o una nova parella. Aquests canvis poden modificar completament les prioritats i les persones a qui es vol protegir.
En el cas de les parelles de fet, el testament pot tenir encara més importància, perquè no sempre tenen els mateixos drets hereditaris que els matrimonis. Un document ben fet pot ajudar a evitar que la parella quedi desprotegida.
Comprar una casa o rebre una herència també són moments clau
La compra d’un habitatge, l’inici d’un negoci o la recepció d’una herència són altres situacions en què pot ser convenient fer o actualitzar el testament.
Quan s’incorporen nous béns al patrimoni, deixar per escrit com es volen repartir pot evitar problemes futurs. També pot ajudar a protegir una empresa familiar o un patrimoni important perquè no quedi en una situació legal incerta.
En definitiva, fer testament no és només una qüestió d’edat. És una eina pràctica per ordenar el futur i donar tranquil·litat a la família.
