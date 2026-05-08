Els arquitectes coincideixen: aquest truc amb paper d’alumini et pot ajudar a detectar humitats sense haver de gastar-te una fortuna en professionals
Es tracta d’una prova molt senzilla que pots fer en poca estona
Ramón Baylos
Molts arquitectes experts adverteixen que molts edificis construïts fa més de 20 anys poden tenir problemes d’aïllament, un fet que pot ser causa directa de possibles humitats no desitjades a l’habitatge.
Davant d’aquesta situació, hi ha un truc que es pot fer abans de trucar a un professional amb l’objectiu d’estalviar molts diners. A més, es tracta d’un experiment molt senzill i que només requereix un material: paper d’alumini.
El truc en qüestió consisteix a agafar un tros de paper d’alumini i enganxar-lo a la paret d’una habitació on se sospiti que hi ha problemes d’aïllament. Un cop col·locat —el més recomanable és fer-ho en dies en què hagi de ploure—, caldrà esperar entre 2 i 3 dies per comprovar-ne els resultats.
Si el costat del paper d’alumini que estava en contacte amb la paret està humit, males notícies: l’habitació té problemes d’aïllament. En canvi, si la humitat apareix pel costat oposat, podria tenir a veure amb un problema de ventilació a l’habitatge. I, evidentment, si està sec per totes dues cares, és que no hi ha cap incidència.
En el primer cas, el següent pas consisteix a convocar una reunió de veïns per discutir la possibilitat de fer una revisió de la façana de l’edifici amb l’objectiu de trucar a un professional que pugui resoldre qualsevol problema d’aïllament que presenti.
És un pas crucial perquè les humitats no vagin a més i puguin ocasionar danys més importants als habitatges de la comunitat de veïns. D’aquí que el consell dels arquitectes sigui tan directe: el millor que es pot fer és actuar per prevenir futurs maldecaps.
I és que els problemes d’aïllament de les façanes dels edificis figuren actualment com una de les principals fonts de preocupació a les comunitats de veïns, ja que les reparacions poden acabar comportant quotes extraordinàries que no tothom estaria disposat a pagar.
Tanmateix, i tal com esmentàvem abans, el més convenient és actuar com més aviat millor amb l’objectiu que aquesta quota extraordinària inicial no es converteixi en un pagament molt més prohibitiu en el futur pel fet d’haver de fer front a humitats localitzades en diverses zones de l’edifici alhora.
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- El banyolí Josep Miàs firma Dune, una promoció de 30 milions d’euros a primera línia de mar
- Quatre locals precintats i sis detencions en controls policials a establiments d’oci i restauració de Blanes en tres anys
- El Gran Jonquera es referma com el cor del shopping a Girona: noves obertures i cultura sobre rodes
- El poble de 4.000 habitants que s’ha posat de moda al futbol gironí
- Un accident múltiple a la GI-642 a Rupià deixa dos ferits