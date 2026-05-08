L’estafa de Bizum que més es repeteix: si acceptes aquest avís, et buidaran el compte
Els delinqüents aprofiten la rapidesa dels pagaments mòbils per fer creure a la víctima que està rebent diners quan, en realitat, n’està enviant
Les estafes amb Bizum continuen creixent perquè és una eina ràpida i molt utilitzada. El problema és que aquesta immediatesa també juga a favor dels estafadors.
Una de les trampes més habituals és el Bizum invers. Sol passar en plataformes de compravenda: un suposat comprador diu que vol pagar per Bizum i, al cap d’uns instants, la víctima rep una notificació al mòbil.
El que sembla un ingrés és, en realitat, una sol·licitud de diners. Si la persona no llegeix bé l’avís i prem acceptar, els diners surten del seu compte i van a parar a l’estafador.
Llegir abans d’acceptar és clau
La norma més important és senzilla: per rebre un Bizum no cal acceptar res. Quan algú t’envia diners de veritat, l’import entra directament al compte.
Per tant, si l’aplicació demana confirmar o acceptar una operació, cal aturar-se i revisar-ho bé, perquè probablement es tracta d’una petició de pagament.
També cal desconfiar dels missatges amb presses, dels desconeguts que insisteixen a fer l’operació de seguida i de qualsevol avís que no s’entengui clarament.
Què fer si has caigut en l’estafa
Si s’ha acceptat una operació fraudulenta, cal avisar immediatament el banc, guardar captures de pantalla, conservar els números implicats i denunciar els fets davant la policia.
Actuar ràpid pot ajudar a bloquejar moviments, aportar proves i facilitar la investigació.
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- Quatre locals precintats i sis detencions en controls policials a establiments d’oci i restauració de Blanes en tres anys
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- La DGT sorprèn: així seran les noves matrícules que revolucionaran les carreteres el 2026
- El banyolí Josep Miàs firma Dune, una promoció de 30 milions d’euros a primera línia de mar
- El Gran Jonquera es referma com el cor del shopping a Girona: noves obertures i cultura sobre rodes
- Tot a punt per a Temps de Flors: entre el vertigen del primer cop i la il·lusió de tota una vida