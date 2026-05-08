Un professor a punt de jubilar-se denuncia desigualtats en les pensions: “Cobrar 2.600 euros és injust”
El docent considera que hi ha una bretxa important entre treballadors que fan feines molt semblants però acaben cobrant pensions molt diferents
Un professor de 65 anys, a punt de jubilar-se, ha obert el debat sobre les diferències que poden existir dins del sistema de pensions. El docent, que treballa a Alemanya, cobrarà uns 2.600 euros bruts al mes, una quantitat que en el seu cas quedarà al voltant dels 2.100 euros nets.
Tot i que pot semblar una pensió elevada, ell considera que és injusta si es compara amb la d’altres companys que han fet una feina molt similar al llarg de la seva carrera.
La diferència entre funcionaris i assalariats
El problema que denuncia és la bretxa entre els professors funcionaris i els docents assalariats. Segons explica, mentre alguns funcionaris poden arribar a pensions pròximes als 4.000 euros mensuals, altres professionals que han exercit pràcticament les mateixes funcions queden força per sota.
En el seu cas, la pensió arriba als 2.600 euros perquè durant més de 15 anys va ocupar un càrrec directiu. Sense aquesta responsabilitat afegida, la quantitat hauria estat menor.
Un debat difícil de resoldre
El professor considera que aquesta desigualtat respon a una estructura del sistema que és complicada de canviar i que, segons ell, es manté per falta de voluntat política.
La seva reflexió posa sobre la taula una qüestió que també genera debat en altres llocs: fins a quin punt és just que persones amb tasques semblants acabin tenint condicions de jubilació tan diferents.
