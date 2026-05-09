Hisenda avisa: L'error més comú de la Declaració de la Renda que et pot costar una multa
L’esborrany de l’Agència Tributària és només una proposta, i la responsabilitat final de la declaració recau sempre en el contribuent
La campanya de la renda ja està en marxa i molts contribuents tenen la temptació de confirmar l’esborrany amb un sol clic. Ara bé, aquest document no s’ha d’entendre com una declaració definitiva, sinó com una proposta elaborada amb les dades que Hisenda rep de tercers.
El problema és que hi poden faltar canvis importants, com ara un nou domicili fiscal, el naixement d’un fill, una separació, la compra d’un habitatge o determinades rendes. També poden quedar fora algunes deduccions que el contribuent sí que podria aplicar.
L’error el paga el contribuent
Pensar que Hisenda no s’equivoca és un dels errors més habituals. Si es confirma un esborrany incorrecte, les conseqüències poden anar en dues direccions.
Si l’error perjudica el contribuent, pot acabar pagant més del que toca o perdent una devolució. Si l’error perjudica Hisenda, per exemple perquè no s’ha declarat un lloguer o un guany patrimonial, poden arribar recàrrecs, interessos de demora i sancions.
Per això, abans de presentar la declaració, és important revisar amb calma els rendiments del treball, les dades personals i familiars, els immobles, els comptes bancaris i qualsevol ingrés que pugui tenir efectes fiscals.
Deduccions i comprovació final
Un dels punts on es detecten més oblits és en les deduccions autonòmiques. Sovint no apareixen automàticament a l’esborrany i cal marcar-les manualment si es compleixen els requisits.
Després de corregir o afegir dades, el sistema recalcula el resultat, tant si surt a pagar com a retornar. Abans d’enviar-la, convé guardar i revisar el resum final i, un cop presentada, descarregar el justificant en PDF, que servirà com a comprovant davant qualsevol revisió posterior.
