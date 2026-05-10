Ho has de saber: Si compleixes aquesta condició, Hisenda t'ingressarà fins a 3.000 euros a la declaració de la Renda
Les reformes que redueixen el consum de l’habitatge poden donar dret a una de les deduccions més potents de la renda, sempre que es compleixin els requisits tècnics i fiscals
La declaració de la renda no només serveix per regularitzar impostos: també pot ser una oportunitat per recuperar diners si s’han aplicat correctament les deduccions disponibles.
Una de les més destacades és la vinculada a les obres de millora energètica en habitatges. Aquest incentiu permet desgravar una part de la inversió feta en reformes que redueixin el consum, com ara el canvi de finestres, la millora de l’aïllament, la renovació de tancaments, la instal·lació de plaques solars o sistemes de climatització més eficients.
En els casos més bàsics, si les obres redueixen almenys un 7% la demanda de calefacció i refrigeració, es pot aplicar una deducció del 20% de la inversió, amb un estalvi que pot arribar fins als 1.000 euros.
Fins a 3.000 euros en les reformes més ambicioses
El benefici fiscal puja quan la reforma aconsegueix una millora més important. Si l’habitatge redueix almenys un 30% el consum d’energia primària no renovable o assoleix una qualificació energètica A o B, la deducció pot arribar al 40%.
En aquests casos, el contribuent pot estalviar fins a 3.000 euros a la declaració. És una quantitat rellevant per a propietaris que hagin fet actuacions de més abast per reduir el consum i millorar el confort de casa.
Encara hi ha un incentiu més alt per a obres en edificis sencers o comunitats de propietaris. Quan la millora afecta tot l’immoble i compleix els requisits d’eficiència, cada propietari pot deduir-se el 60% de la part que li correspongui, amb possibilitat d’acumular deduccions fins als 9.000 euros en total.
Certificats, pagament bancari i terminis
Per aplicar aquesta deducció no n’hi ha prou amb haver fet la reforma. Cal disposar de certificats energètics d’abans i després de les obres, emesos per tècnics qualificats, que acreditin clarament la millora obtinguda.
També és imprescindible que els pagaments s’hagin fet per vies traçables, com ara transferència bancària o targeta. Els pagaments en efectiu no donen dret a la deducció.
Si s’han rebut ajudes públiques per finançar les obres, aquests imports s’han de restar de la base sobre la qual s’aplica la deducció.
Aquestes deduccions tenen un calendari limitat: per a habitatges individuals, es poden aplicar a obres fetes fins a finals del 2026, mentre que en edificis complets el termini s’allarga fins al 2027.
