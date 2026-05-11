L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
Els draps de microfibra permeten netejar millor, es poden reutilitzar moltes vegades i ajuden a reduir despesa a casa
El paper de cuina ha estat durant anys un imprescindible a moltes cases, però el fet que sigui d’un sol ús el converteix en una opció poc eficient, tant econòmicament com ambientalment.
Per això, cada vegada més llars opten pels draps de microfibra, una alternativa reutilitzable que serveix per netejar superfícies, eixugar, atrapar pols i eliminar greix amb facilitat.
Aquests draps estan fets amb fibres sintètiques molt fines, habitualment de polièster i poliamida, cosa que els permet arribar millor als racons i absorbir més que altres teixits.
Netejar només amb aigua
Un dels seus principals avantatges és que, en moltes superfícies, poden funcionar només amb aigua, sense necessitat d’afegir productes de neteja. Són útils per a vidres, acer inoxidable, pantalles i altres zones delicades.
A més, no acostumen a deixar fils ni borrissol, s’assequen ràpidament i es poden rentar i reutilitzar moltes vegades. Això redueix la generació de residus i també la compra constant de rotlles de paper.
Fàcils de trobar i de fer servir
Els draps de microfibra es poden trobar fàcilment en supermercats, botigues de neteja i grans superfícies, en diferents mides i colors.
Fer servir colors diferents per a cada zona de la casa també pot ajudar a mantenir més ordre i higiene. És un canvi petit, però pot tenir un impacte notable en la despesa domèstica i en la manera de netejar.
