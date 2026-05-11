Quan et tornarà Hisenda la Renda de 2026? Terminis reals i què fer si es retarda
Presentar la declaració aviat pot ajudar, però el termini real depèn de si l’expedient és senzill, si hi ha comprovacions pendents o de la càrrega de feina de l’Agència Tributària
Molts contribuents presenten la declaració de la renda tan aviat com poden si el resultat surt a retornar. En els casos més senzills, quan les dades són correctes i no calen comprovacions addicionals, Hisenda pot fer l’ingrés en un termini d’entre 2 i 5 dies.
Ara bé, no sempre va tan ràpid. En molts expedients, la devolució pot trigar entre una setmana i un mes, sobretot si l’Agència Tributària ha de revisar alguna dada o si hi ha un volum elevat de declaracions presentades.
Tot i això, el termini legal és molt més ampli: Hisenda té fins a sis mesos des del final de la campanya per fer la devolució. En la renda del 2026, això situa el límit al 31 de desembre de 2026.
Què passa si es retarda
Si un cop superat aquest termini encara no s’ha cobrat, Hisenda haurà d’abonar interessos de demora. Aquests interessos compensen el retard, però després s’hauran de declarar en la següent campanya de la renda.
També hi ha casos en què els terminis poden allargar-se més, com ara les rectificacions de declaracions d’anys anteriors. En expedients senzills poden tardar entre un i tres mesos, però si són més complexos es poden allargar fins a sis mesos o un any.
Com consultar l’estat de la devolució
Els contribuents poden consultar l’estat del pagament al mateix portal de l’Agència Tributària on han presentat la declaració.
Allà es pot veure si la renda està en tramitació o si la devolució ja figura com a pendent de pagament. Aquesta informació ajuda a saber en quin punt es troba el procés i si el cobrament està a prop.
