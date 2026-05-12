100 hores lliures pagades per als treballadors que demanin això a la seva empresa

L’Estatut dels Treballadors reconeix un permís retribuït per fer formació vinculada a l’activitat de l’empresa, sempre que es tingui almenys un any d’antiguitat

Bruna Segura

Girona

Els treballadors amb un any d’antiguitat a l’empresa poden tenir dret a 20 hores anuals pagades per fer formació professional relacionada amb la seva feina.

No es tracta d’un curs gratuït qualsevol, sinó d’un permís retribuït que permet formar-se sense que això suposi perdre salari. La formació, això sí, ha d’estar vinculada a l’activitat de l’empresa o al lloc de treball.

Aquest dret no inclou la formació obligatòria que l’empresa ja ha d’impartir per llei, com ara prevenció de riscos, normativa interna o adaptació necessària al lloc. Aquestes hores compten com a temps de treball per una altra via i no s’han de descomptar d’aquest permís.

Es pot acumular fins a cinc anys

Aquestes 20 hores anuals es poden acumular durant un màxim de cinc anys. Això vol dir que, si no s’han utilitzat abans, un treballador podria arribar a acumular fins a 100 hores retribuïdes per formar-se.

Per exemple, una persona que fa quatre anys que treballa a la mateixa empresa i no ha demanat mai aquest permís podria tenir dret a 80 hores.

Ara bé, l’aplicació concreta pot dependre del conveni col·lectiu, de la jornada laboral i de l’organització interna de cada empresa. Si el conveni no ho regula, cal acordar amb l’empresa com i quan es farà aquesta formació.

Quan es pot demanar i quan no

La sol·licitud s’ha de fer a l’empresa, habitualment a través de Recursos Humans, del responsable de formació o del superior directe. El més recomanable és presentar-la per escrit, indicant quin curs es vol fer, les dates previstes i quina relació té amb el lloc de treball.

Tot i això, l’empresa pot considerar aquest dret ja cobert si durant l’any ha ofert formació vinculada al lloc de treball dins d’un pla intern o pactat per conveni.

Ben gestionat, aquest permís pot ser una bona oportunitat per actualitzar coneixements, aprendre noves eines i millorar el perfil professional sense renunciar al sou.

100 hores lliures pagades per als treballadors que demanin això a la seva empresa

La memòria de les dones preses, a La Planeta

La Creu Roja impulsa el benestar d'infants i joves hospitalitzats amb més de 1.200 persones ateses al Trueta

Alerta per tempestes intenses a les comarques gironines, amb especial atenció al Baix Empordà

Santa Coloma de Farners detecta restes d'estructures arqueològiques sota la plaça de Farners

Blanes exposa el perill creixent de les algues invasores en una mostra del CEAB

El riu Fluvià revela "l'extraordinària" resistència de les nàiades malgrat els impactes ambientals

Els sis planetes del Festival Ludivers seran al passeig de la Devesa de Girona del 22 al 24 de maig

