100 hores lliures pagades per als treballadors que demanin això a la seva empresa
L’Estatut dels Treballadors reconeix un permís retribuït per fer formació vinculada a l’activitat de l’empresa, sempre que es tingui almenys un any d’antiguitat
Els treballadors amb un any d’antiguitat a l’empresa poden tenir dret a 20 hores anuals pagades per fer formació professional relacionada amb la seva feina.
No es tracta d’un curs gratuït qualsevol, sinó d’un permís retribuït que permet formar-se sense que això suposi perdre salari. La formació, això sí, ha d’estar vinculada a l’activitat de l’empresa o al lloc de treball.
Aquest dret no inclou la formació obligatòria que l’empresa ja ha d’impartir per llei, com ara prevenció de riscos, normativa interna o adaptació necessària al lloc. Aquestes hores compten com a temps de treball per una altra via i no s’han de descomptar d’aquest permís.
Es pot acumular fins a cinc anys
Aquestes 20 hores anuals es poden acumular durant un màxim de cinc anys. Això vol dir que, si no s’han utilitzat abans, un treballador podria arribar a acumular fins a 100 hores retribuïdes per formar-se.
Per exemple, una persona que fa quatre anys que treballa a la mateixa empresa i no ha demanat mai aquest permís podria tenir dret a 80 hores.
Ara bé, l’aplicació concreta pot dependre del conveni col·lectiu, de la jornada laboral i de l’organització interna de cada empresa. Si el conveni no ho regula, cal acordar amb l’empresa com i quan es farà aquesta formació.
Quan es pot demanar i quan no
La sol·licitud s’ha de fer a l’empresa, habitualment a través de Recursos Humans, del responsable de formació o del superior directe. El més recomanable és presentar-la per escrit, indicant quin curs es vol fer, les dates previstes i quina relació té amb el lloc de treball.
Tot i això, l’empresa pot considerar aquest dret ja cobert si durant l’any ha ofert formació vinculada al lloc de treball dins d’un pla intern o pactat per conveni.
Ben gestionat, aquest permís pot ser una bona oportunitat per actualitzar coneixements, aprendre noves eines i millorar el perfil professional sense renunciar al sou.
