El canvi que pots demanar al SEPE perquè la renda no et surti a pagar
Si has tingut dos pagadors, el SEPE confirma que pots apujar la retenció de l’IRPF per evitar la sorpresa de l’esborrany
Demanar l’esborrany de la renda i veure que surt a pagar pot ser una sorpresa desagradable. Però el motiu, en molts casos, és clar: durant l’any s’han tingut dos pagadors. Pot passar quan una persona ha treballat en més d’una feina, però també quan ha combinat una feina amb el cobrament de l’atur, d’una prestació per desocupació o d’un subsidi del SEPE.
La clau és que les prestacions per desocupació també es consideren rendiments del treball. Això vol dir que tributen a l’IRPF, igual que un salari. Quan una empresa paga una nòmina, calcula la retenció segons el que preveu abonar durant l’any. El SEPE fa el mateix amb les prestacions, però sovint no aplica cap retenció si l’import no arriba a determinats límits.
Què confirma el SEPE
El SEPE confirma que no hi ha un percentatge fix de retenció per a tothom. Fernando Maján, assessor de la Subdirecció General de Prestacions del SEPE, ho va explicar al programa Madrid Trabaja, de Telemadrid, arran de la consulta d’un oient a qui l’esborrany de la renda li sortia a pagar.
Segons Maján, «el percentatge total es calcularà depenent de l’import total que el beneficiari cobrarà durant l’any i de les circumstàncies personals. És a dir, si té fills o no, i les rendes que tingui». L’assessor també va afegir que «automàticament el SEPE no aplica retencions fins a un límit de 17.076 euros anuals. Això suposa que mensualment, per al cobrament de 1.423 euros bruts més o menys, no hi ha retenció, segons la normativa fiscal».
A la pràctica, això significa que les persones que cobren menys d’aquestes quantitats, o que no perceben la prestació durant els dotze mesos de l’any, poden trobar-se que el SEPE no els hagi retingut IRPF. El problema arriba després, quan Hisenda regularitza la situació a la declaració i reclama l’impost que no s’ha pagat durant l’any.
El canvi que pots demanar perquè no et surti a pagar
La solució que confirma el SEPE és demanar un increment de la retenció de l’IRPF sobre la prestació per desocupació. És a dir, es pot sol·licitar que el SEPE retingui més diners cada mes perquè, quan arribi la declaració de la renda, l’esborrany no surti a pagar o surti amb una quantitat més baixa.
Aquesta opció és especialment útil per a persones que han tingut dos pagadors durant l’any: una empresa i el SEPE, dues empreses, o diferents fonts de rendiments del treball. El fet de tenir dos pagadors no sempre obliga a presentar la declaració, però sí que pot fer que el càlcul final de l’IRPF canviï i que aparegui una quantitat pendent de pagar.
Com canviar les retencions de l’IRPF al SEPE
Segons explica el mateix SEPE, l’increment de la retenció s’ha de demanar per escrit. La sol·licitud s’ha de presentar «cinc dies abans d’acabar el mes anterior al cobrament de la nòmina». Un cop acceptat el canvi, el nou tipus de retenció s’aplica fins a final d’any.
L’organisme també precisa que aquest tipus es mantindrà «mentre no hi renunciïs per escrit o sol·licitis un nou tipus superior». Això vol dir que la persona beneficiària pot apujar la retenció si vol evitar una regularització posterior, però també pot modificar-la de nou si les seves circumstàncies canvien.
El SEPE recorda, a més, que aquesta petició no impedeix altres regularitzacions. Si hi ha canvis en les circumstàncies personals o familiars —per exemple, fills, rendes o situació econòmica—, es pot determinar un tipus de retenció superior al sol·licitat.
Per què convé revisar-ho abans de la renda
El missatge és clar: si has cobrat l’atur o una prestació del SEPE després d’haver treballat, convé revisar les retencions de l’IRPF abans d’arribar a la campanya de la renda. El problema no és que Hisenda cobri de més, sinó que durant l’any potser no s’ha retingut prou.
Demanar més retenció al SEPE no elimina l’impost, però ajuda a repartir-lo al llarg de l’any. Així, en lloc de trobar-se amb una quantitat pendent quan es consulta l’esborrany de la renda, el contribuent ja haurà anat pagant una part de l’IRPF mes a mes.
