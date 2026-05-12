Els nascuts entre el 1960 i el 1970 podran cobrar el 100% de la pensió només si compleixen aquests requisits
Els anys cotitzats seran clau per saber qui podrà accedir a la pensió completa i a quina edat podrà fer-ho
Els treballadors nascuts entre el 1960 i el 1970 entren en una etapa clau per planificar la jubilació. En general, la referència serà l’edat ordinària de 67 anys, però no tothom haurà d’esperar fins aquest moment per cobrar el 100% de la pensió.
El punt més important és la cotització acumulada. Els qui hagin cotitzat almenys 38 anys i 6 mesos podran accedir al 100% de la pensió sense haver d’esperar necessàriament als 67 anys, sempre que compleixin la resta de requisits.
Si no s’arriba a aquest mínim, el més habitual serà haver d’esperar a l’edat ordinària de jubilació. Avançar el retir, en aquests casos, pot comportar una reducció permanent de la prestació.
Com es calcula la pensió
La quantia també dependrà de la base reguladora. Actualment, es tenen en compte els últims 25 anys cotitzats, tot i que també existeix una fórmula alternativa que permet ampliar el càlcul a 29 anys i eliminar els dos pitjors exercicis.
Aquesta opció pot beneficiar alguns treballadors, sobretot si han tingut anys amb cotitzacions més baixes al final de la vida laboral.
Ara bé, cobrar el 100% de la base reguladora no sempre vol dir cobrar la pensió màxima. Cada any hi ha un límit establert, i el 2026 la pensió màxima se situa en 3.359,60 euros mensuals.
Jubilació anticipada i opcions flexibles
Cal tenir present que la jubilació anticipada comporta retallades mitjançant coeficients reductors. Com més s’avança la retirada, més gran pot ser la reducció de la pensió.
El sistema també preveu fórmules més flexibles, com la jubilació parcial, que permet combinar feina i pensió; la jubilació activa, per continuar treballant mentre es cobra part de la prestació; o la jubilació demorada, que premia els qui decideixen retardar la retirada amb millores en la pensió.
