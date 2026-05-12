Et podria passar? Un pensionista perd la pensió després de no aplicar-se la doctrina del "parèntesi"
El Tribunal Suprem ha deixat ferm el cas d’un treballador a qui la Seguretat Social va denegar la jubilació contributiva perquè no complia el requisit de cotització dins dels últims anys
Un home de 77 anys no ha aconseguit que se li reconegui la pensió contributiva de jubilació, tot i haver acumulat gairebé 30 anys de cotitzacions a la Seguretat Social.
El cas gira al voltant de dos requisits. D’una banda, la carència genèrica, que exigeix haver cotitzat almenys 15 anys al llarg de la vida laboral. Aquest punt el complia de sobres.
El problema va aparèixer amb la carència específica, que obliga a tenir almenys dos anys cotitzats dins dels 15 anys anteriors al moment de demanar la jubilació.
Sense cotitzacions en el període clau
El pensionista va sol·licitar la jubilació el setembre del 2022, quan ja tenia 77 anys. La seva última cotització real constava l’any 2004, de manera que no podia acreditar aportacions dins del tram necessari entre els anys previs a la sol·licitud.
Per aquest motiu, l’Institut Nacional de la Seguretat Social va denegar-li la prestació, en considerar que no complia tots els requisits exigits per accedir a la pensió contributiva.
La doctrina del parèntesi no s’ha aplicat
L’home va intentar que se li apliqués la coneguda com a doctrina del parèntesi, una figura jurídica que, en alguns casos excepcionals, permet deixar fora determinats períodes sense cotitzar.
En una primera instància, un jutjat li va donar la raó, però després el Tribunal Superior de Justícia del País Basc va revocar aquella decisió.
Finalment, el Tribunal Suprem no ha entrat a valorar el fons del cas i ha inadmitit el recurs per un defecte formal, perquè no s’havia justificat prou la contradicció amb altres sentències. Això deixa ferma la decisió anterior i, per tant, la denegació de la pensió.
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- Sebas Pla: «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
- Vall Companys adquireix un 20% d’Embotits La Selva de Campllong
- L'Advocacia gironina homenatja Ignasi de Ribot, el primer advocat gironí que arriba als 100 anys exercint
- «Respecteu la ciutat»: indignació a Girona per un ciclista a les escales la Pujada de Sant Domènec