Coneix el truc casolà que deixa les tovalloles suaus i sense mala olor
El vinagre i el percarbonat de sodi poden ajudar a recuperar tovalloles rígides, aspres o amb olor d’humitat si es combinen amb un bon rentat i un assecat correcte
Amb el temps, les tovalloles poden perdre suavitat i començar a fer olor d’humitat. Això sol passar per l’acumulació de restes de detergent, minerals de l’aigua i humitat dins les fibres.
A més, si no s’assequen bé després de cada ús, poden aparèixer fongs i bacteris, responsables de la mala olor. Per això, no n’hi ha prou amb rentar-les de qualsevol manera: cal eliminar els residus acumulats i assegurar un bon assecat.
Vinagre i percarbonat, la combinació clau
El primer pas és deixar les tovalloles en remull amb aigua tèbia i vinagre. La proporció recomanada és una tassa de vinagre per cada cinc litres d’aigua. Després d’una hora, el vinagre ajuda a desfer els residus enganxats a les fibres i a reduir les males olors.
Tot seguit, es poden posar a la rentadora amb una mica de detergent i uns 30 grams de percarbonat de sodi, en un programa a uns 40 graus. Aquest ingredient actua com a blanquejant i desinfectant, i ajuda a recuperar la frescor de les tovalloles.
L’assecat també és important
Després del rentat, cal sacsejar bé les tovalloles i estendre-les en un lloc ventilat, millor a l’ombra, girant-les de tant en tant perquè s’assequin de manera uniforme.
Si es fa servir assecadora, es poden afegir pilotes d’assecat o de tenis netes per ajudar a esponjar-les. Ara bé, convé evitar un assecat excessiu, perquè pot fer malbé les fibres i deixar-les més aspres.
Per prevenir el problema, és millor no deixar les tovalloles humides al cistell de la roba bruta ni guardar-les al bany si encara no estan ben seques. També és recomanable evitar l’excés de suavitzant, ja que pot deixar residus i retenir més humitat.
