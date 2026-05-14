No badis: L'ajuda de 2.700 euros per a estudiants que s'acabarà ben aviat
La convocatòria del Ministeri d’Educació per al curs 2026-2027 inclou una ajuda per residència destinada als estudiants que han de viure lluny del domicili familiar
Les beques d’estudis són un suport important per a moltes famílies, sobretot quan cal assumir despeses de matrícula, transport, material o allotjament.
La beca general del Ministeri d’Educació per al curs 2026-2027 es pot sol·licitar fins al 18 de maig de 2026 a les 15.00 h. El tràmit està obert des del 7 d’abril i s’ha de fer de manera telemàtica.
La recomanació és no esperar a l’últim moment, perquè qualsevol problema d’accés, error al formulari o dada incompleta pot complicar la presentació.
Fins a 2.700 euros per residència
Una de les quantitats més destacades és l’ajuda vinculada a la residència, que pot arribar als 2.700 euros per curs.
Està pensada per a estudiants que han de viure fora del domicili familiar per poder continuar els estudis, sempre que compleixin els requisits econòmics, acadèmics i de distància que estableix la convocatòria.
Aquesta beca no és només per a universitaris. També la poden demanar alumnes de Batxillerat, Formació Professional, ensenyaments artístics, esportius, idiomes en escoles oficials i altres estudis postobligatoris inclosos.
Altres quantitats i com sol·licitar-la
A més de l’ajuda per residència, la convocatòria inclou una quantia fixa lligada a la renda familiar de fins a 1.700 euros, una beca bàsica per a estudis no universitaris i possibles ajudes per excel·lència acadèmica.
Per demanar-la, cal entrar a la seu electrònica del Ministeri d’Educació i identificar-se amb usuari i contrasenya, certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve.
La sol·licitud s’ha de presentar encara que l’estudiant no sàpiga del tot quins estudis farà o en quin centre estarà matriculat el curs vinent.
