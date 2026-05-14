L'OCU ho confirma: no totes les tonyines de supermercat són iguals, així has d'escollir-les
Llegir bé l’etiqueta és clau per triar una conserva amb menys sal, bona textura i una espècie adequada segons el consum que se’n faci
La tonyina en conserva és un dels productes més habituals al rebost, però l’OCU recorda que no totes les llaunes són iguals.
El primer que cal revisar és l’etiqueta: hi ha de constar el tipus de tonyina, el pes escorregut i els ingredients. També és recomanable triar opcions amb menys sal, sobretot si se’n consumeix sovint.
Pel que fa a la presentació, la tonyina al natural sol ser menys calòrica que la conservada en oli.
Mercuri, histamina i altres factors
Una de les preocupacions principals és el mercuri, present en alguns peixos en més o menys quantitat. Segons l’OCU, per superar els límits de seguretat caldria consumir unes set llaunes setmanals o més de manera continuada.
Tot i això, convé no abusar-ne i alternar aquesta conserva amb altres fonts de proteïna.
També és important que la tonyina tingui bon aspecte: millor si és neta, sense excés de parts fosques i amb una textura que no sigui massa esmicolada.
La importància de l’espècie
L’espècie també compta. Quan l’etiqueta indica simplement tonyina, sovint es tracta d’espècies més petites, que acostumen a acumular menys metalls pesants.
En canvi, la tonyina clara sol provenir d’espècies més grans i pot acumular més mercuri. El bonítol del nord acostuma a ser l’opció de més qualitat, però també sol tenir un preu més elevat.
