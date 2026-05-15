Els economistes coincideixen: Aquesta és l'edat a la que es jubilaran els joves que ara comencen a treballar
Diversos organismes econòmics alerten que les carreres laborals més tardanes, inestables i amb salaris baixos poden endarrerir la jubilació real de les noves generacions
L’edat legal de jubilació no va camí de situar-se automàticament als 71 anys, però cada cop més informes avisen d’un altre problema: molts joves podrien haver de treballar fins a edats molt avançades si volen mantenir una pensió semblant al seu últim salari.
La qüestió de fons és que el sistema de pensions es va dissenyar pensant en treballadors amb trajectòries llargues i estables, que començaven a cotitzar joves i acumulaven dècades de feina continuada.
Aquest model, però, cada cop és menys habitual. Molts joves entren més tard al mercat laboral, encadenen contractes temporals, passen períodes a l’atur i tenen sous més baixos. Tot plegat redueix els anys efectius de cotització i pot afectar directament la pensió futura.
Carreres més curtes, pensions més baixes
Diversos estudis apunten que les persones que arribin a l’edat de jubilació amb només uns 30 anys cotitzats podrien haver d’allargar la vida laboral fins als 71 anys si volen conservar un nivell de vida semblant al d’abans de retirar-se.
Això no vol dir que la jubilació legal s’hagi d’endarrerir fins aquesta edat, sinó que, amb menys anys cotitzats, la pensió resultant pot ser més baixa i obligar moltes persones a continuar treballant més temps.
El problema s’agreuja perquè, tot i que el sistema incentiva treballar més anys, moltes persones troben dificultats per mantenir o trobar feina a partir dels 55 anys.
El repte de les noves generacions
A la pressió demogràfica s’hi afegeix un altre factor: les generacions joves han acumulat menys riquesa i tenen més dificultats per estalviar, sobretot per l’encariment de l’habitatge i la pèrdua de capacitat adquisitiva.
Això complica la possibilitat de complementar la pensió pública amb estalvi privat.
El gran debat, per tant, ja no és només si el sistema podrà pagar les pensions del futur, sinó si els joves podran arribar a la jubilació amb prou anys cotitzats i salaris suficients per tenir una pensió digna.
