Ja ha entrat en vigor: Podries no cobrar la paga extra d'estiu per aquest motiu
L’Estatut dels Treballadors permet que les pagues extraordinàries es cobrin prorratejades si així ho preveu el conveni o el contracte
Les pagues extraordinàries són un dret reconegut als treballadors, però no sempre es cobren de la mateixa manera. En molts casos, la persona rep 14 pagues a l’any: les 12 mensualitats ordinàries i dues pagues extra, habitualment una a l’estiu i una altra al Nadal.
Ara bé, també pot passar que aquestes quantitats estiguin prorratejades. Això vol dir que l’import de les dues pagues extra es reparteix al llarg dels 12 mesos de l’any i queda incorporat dins la nòmina mensual.
En aquest cas, el treballador pot no rebre una paga extra d’estiu separada, perquè ja l’ha anat cobrant mes a mes.
Què diu l’Estatut dels Treballadors
L’article 31 de l’Estatut dels Treballadors estableix que el treballador té dret a dues gratificacions extraordinàries l’any, una d’elles per Nadal i l’altra en el moment que fixi el conveni col·lectiu o l’acord entre empresa i representants dels treballadors.
La norma també deixa marge perquè aquestes pagues es puguin prorratejar, sempre que així ho estableixi el conveni o s’hagi pactat correctament.
Per això, l’empresa no sempre està obligada a ingressar una paga extra d’estiu de manera independent. Si el sistema aplicable és el prorrateig, la quantitat corresponent ja queda repartida en cada mensualitat.
No és perdre la paga, sinó cobrar-la d’una altra manera
Aquest punt és important: no cobrar una paga extra a l’estiu no vol dir necessàriament que el treballador l’hagi perdut.
Si està prorratejada, l’import s’hauria de veure reflectit a la nòmina mensual. Per això és recomanable revisar si hi apareix algun concepte vinculat a paga extra prorratejada, gratificacions extraordinàries o similar.
En canvi, si el conveni estableix que les pagues s’han d’abonar en dates concretes i l’empresa no ho fa, el treballador podria reclamar-ho.
Per què és important revisar el conveni
El conveni col·lectiu és clau per saber com s’han de cobrar aquestes quantitats. Pot fixar el nombre de pagues, les dates d’abonament, si es poden prorratejar o si el prorrateig està prohibit.
També cal mirar el contracte laboral, perquè pot incloure informació sobre la distribució del salari anual.
En definitiva, abans de pensar que s’ha perdut la paga extra d’estiu, cal comprovar si realment no s’ha cobrat o si simplement s’està percebent repartida al llarg de l’any.
