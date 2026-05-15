La jubilació anticipada canviarà el 2027: així quedaran les edats i els requisits
El sistema de pensions culmina l’últim tram de la reforma, amb els 67 anys com a edat ordinària general i excepcions per a les carreres llargues de cotització
La jubilació continua canviant i cada vegada depèn més dels anys cotitzats. El 2026, l’edat ordinària se situa en 66 anys i 10 mesos per a la majoria de treballadors. Ara bé, els qui hagin cotitzat almenys 38 anys i 3 mesos poden continuar jubilant-se als 65 anys.
El 2027 arribarà l’últim pas de la reforma. A partir d’aleshores, l’edat legal ordinària quedarà fixada en 67 anys, tot i que es mantindrà l’excepció per a les carreres llargues: qui acrediti 38 anys i 6 mesos cotitzats podrà retirar-se als 65 anys.
Com queda la jubilació anticipada voluntària
La jubilació anticipada voluntària permet avançar el retir fins a dos anys abans de l’edat ordinària. El 2026, això vol dir que la majoria de treballadors poden accedir-hi a partir dels 64 anys i 10 mesos.
En canvi, si s’acredita una cotització d’almenys 38 anys i 3 mesos, es pot avançar fins als 63 anys.
El 2027, amb el sistema ja tancat, la referència general serà poder jubilar-se anticipadament als 65 anys, mentre que els 63 anys es mantindran només per als qui superin els 38 anys i 6 mesos cotitzats.
Avançar la jubilació redueix la pensió
Per acollir-se a aquesta modalitat cal haver cotitzat com a mínim 35 anys. No cal venir d’un acomiadament ni estar a l’atur, perquè es tracta d’una decisió voluntària del treballador.
Ara bé, avançar la jubilació té conseqüències. La Seguretat Social aplica coeficients reductors segons els mesos que s’avanci el retir i els anys cotitzats. Això pot reduir la pensió de manera permanent, per la qual cosa convé fer números abans de prendre la decisió.
