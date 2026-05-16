Palafrugell esclata de festa: arriben les 64es Festes de Primavera!
El Carrousel Costa Brava serà el moment culminant d’una programació que combina cultura popular, música, dansa, patrimoni, gastronomia i activitats per a tots els públics
Palafrugell ja té ganes de festa. Del 23 de maig al 8 de juny de 2026, el municipi tornarà a omplir-se de música, color, cultura popular, carrers vius i molta participació amb una nova edició de les Festes de Primavera, que enguany arriben a la seva 64a edició. Una celebració amb ànima pròpia, arrelada al poble i pensada perquè tothom la visqui: famílies, colles, entitats, comerços, visitants i veïns i veïnes de totes les edats. Durant més de dues setmanes, Palafrugell es convertirà en un gran escenari festiu amb activitats per a tots els gustos i amb el Carrousel Costa Brava com a gran protagonista.
El Carrousel Costa Brava: el gran moment de la festa
El diumenge 7 de juny, a partir de les 17.30 h, els carrers de Palafrugell viuran el moment més esperat: el 64è Carrousel Costa Brava, Carnaval de Carnavals, declarat Element Festiu Tradicional d’Interès Nacional. Creativitat, música, disfresses, carrosses espectaculars i comparses plenes d’energia tornaran a desfilar en una cita imprescindible que és molt més que una rua: és el resultat de mesos de feina, passió i compromís de les colles carrossaires. El Carrousel és el cor de les Festes de Primavera. Una explosió de color i talent que converteix Palafrugell en un aparador únic de cultura popular i que atrau públic d’arreu. I per a qui no el pugui viure en directe, Ràdio Palafrugell i Televisió Costa Brava en faran la retransmissió audiovisual conjunta.
Una festa que comença amb tradició, colles i molta il·lusió
Les Festes de Primavera arrencaran el dissabte 23 de maig amb dos actes que respiren història i identitat festiva. La Fundació Cuixart acollirà la trobada de pubilles i reines de les Festes de Primavera, un homenatge viu a la memòria de la festa i a les figures que n’han format part al llarg dels anys. El mateix dia, la Bòbila serà l’escenari del sopar de presentació i espectacle de les colles, una cita que donarà el tret de sortida a l’esperit carrossaire i permetrà descobrir les primeres sorpreses d’aquesta edició.
El pregó, una nit per compartir la festa
El divendres 29 de maig, els Jardins de Can Bech acolliran un dels primers grans moments populars: el pregó i sopar popular. Enguany, els pregoners seran Ramon Plaja i Maria Plaja, que donaran veu a l’inici oficial de les festes. La nit continuarà amb sopar popular i l’actuació de Miquel del Roig, garantia de música, humor, complicitat i participació. Una vetllada pensada per sortir al carrer, retrobar-se i començar a viure la festa com cal.
Activitats per a tots els públics
Les Festes de Primavera desplegaran una programació variada, popular i pensada per omplir Palafrugell d’activitat. El dissabte 30 de maig hi haurà el vermut literari Josep Pla, la sempre esperada baixada de carretons i una jornada de portes obertes a la nau dels carrossaires, una oportunitat única per veure de prop com neixen les carrosses i descobrir la feina que hi ha darrere d’un dels grans símbols de la festa. El diumenge 31 de maig començarà amb la Marxa de la Garoina, una proposta que combina esport, entorn i participació. També hi haurà activitats carrossaires a la plaça de l’Ermengarda i, a la tarda, el pavelló poliesportiu acollirà l’Oohx!gen Fashion Show, una proposta escènica i creativa que afegeix nous llenguatges a la programació.
Els més petits també tindran el seu moment especial amb la rua dels infants de les escoles bressol, el dijous 4 de juny, que sortirà de plaça Nova i farà que l’esperit de les Festes de Primavera també es visqui des de l’escola i l’espai públic.
Un cap de setmana central carregat de propostes
El divendres 5 de juny, els Jardins de Can Bech acolliran La fanguejada, una activitat festiva, desenfadada i pensada per passar-ho bé i escalfar motors abans del cap de setmana gran. El dissabte 6 de juny, Palafrugell viurà una jornada plena d’activitat amb propostes per a tots els gustos: la Fireta, la Trobada de puntaires, L’Analògica, la Fira del vinil de Palafrugell, Palafrugell en dansa, la TustaTARDA, el Cheerly’s Tour al Run Run, el Concert de primavera i la primera nit de Desenvelat, a l’aparcament de l’Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès. Una jornada intensa per viure el poble de punta a punta i deixar-se endur per l’ambient de primavera, festa i carrer.
Cultura, comerç, patrimoni i esport també surten al carrer
Més enllà dels actes centrals, les 64es Festes de Primavera oferiran moltes altres propostes per descobrir i gaudir Palafrugell: l’exposició de cartells històrics a la façana del mercat, la Fira de Primavera, la botiga al carrer, jornades de portes obertes al Museu del Suro, la Torre de guaita de Sant Sebastià, la Fundació Josep Pla i el Museu Can Mario de la Fundació Vila Casas, a més de tornejos esportius i el 10è Premi de fotografia Paco Dalmau. Una programació que fa créixer la festa i l’estén per tot el municipi, connectant cultura, patrimoni, comerç, esport i memòria festiva.
Un cartell amb mirada nostàlgica i esperit contemporani
La imatge d’aquesta edició és obra de Gerard Soler Coll i s’inspira en la cartelleria dels anys seixanta i setanta. Colors, textures i referències visuals evoquen la història de les Festes de Primavera i les diferents maneres de viure-les. El cartell juga amb tres figures simbòliques: la memòria carrossaire i personatges vinculats a la història de la celebració, el món mariner i el lligam de Palafrugell amb el mar, i l’imaginari folklòric dels primers anys de la festa.
Les Festes de Primavera 2026 volen ser, un any més, una festa oberta, participativa i popular. Una celebració que mira enrere amb orgull, però que també vol créixer, renovar-se i continuar sumant complicitats. Des de l’Ajuntament de Palafrugell es destaca que aquesta edició manté l’aposta per retornar la festa al poble i per reforçar el vincle entre colles, entitats, comerç, cultura i ciutadania. Les Festes de Primavera volen continuar sent un espai de trobada intergeneracional, en què la tradició carrossaire conviu amb noves propostes culturals i festives. La programació completa es pot consultar a cultura.palafrugell.cat i al perfil d’Instagram @festesdeprimavera.
Les 64es Festes de Primavera estan organitzades per l’Ajuntament de Palafrugell, Els Trompats i l’Associació de Colles de Festes de Primavera, amb el suport de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya, i amb la implicació d’un grup motor format per persones i entitats de la societat civil que treballen per reimpulsar les festes i consolidar-ne el caràcter popular, participatiu i obert al conjunt del municipi
