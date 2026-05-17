L’OCU revela quin és el producte fresc més ben valorat als supermercats
Un estudi fet en 48 cadenes situa la carn com el producte fresc amb millor puntuació entre els clients, per davant del peix, la fruita i la verdura
La carn és el producte fresc més ben valorat pels clients de supermercat, segons una anàlisi de l’OCU feta en 48 cadenes. Aquest producte obté una puntuació mitjana de 76 sobre 100.
Per darrere hi ha el peix, amb 72 punts, i les fruites i verdures, amb 69 punts. En canvi, el pa fresc és el producte pitjor valorat, amb 63 punts sobre 100.
Molts clients encara prefereixen el comerç tradicional
Tot i la bona valoració de la carn als supermercats, l’estudi també mostra que molts consumidors continuen preferint comprar-la en carnisseries tradicionals.
Aquesta tendència encara és més clara en el cas del peix, on molts clients opten per les peixateries. En canvi, amb la fruita i la verdura passa el contrari: una majoria de consumidors les compra directament al supermercat.
El pa, millor a la fleca
El pa fresc és el producte que rep la pitjor valoració dins dels supermercats. De fet, molts clients continuen preferint anar a la fleca de tota la vida per comprar-ne.
L’estudi confirma que, tot i el pes creixent dels supermercats, el comerç especialitzat encara manté molta força quan es tracta de productes frescos.
