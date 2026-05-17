No pengis les trucades 'spam': el que has de dir exactament perquè s'acabin d'una vegada
Davant les trucades comercials no desitjades, els experts recomanen respondre amb claredat i demanar que eliminin el número de la base de dades
Les trucades comercials no desitjades s’han convertit en una molèstia habitual. Tot i que molts mòbils ja avisen quan una trucada pot ser spam, això no sempre evita que tornin a trucar des d’altres números.
Penjar directament pot semblar la sortida més ràpida, però no sempre és la més efectiva. En alguns casos, només serveix per confirmar que el número està actiu.
Què cal dir exactament
La recomanació és ser clar, ràpid i educat. Una resposta útil pot ser: “No m’interessa i vull que elimineu el meu número de telèfon de la vostra base de dades.”
Aquesta frase deixa constància que no es vol rebre més publicitat i que es demana expressament la retirada del número.
També és important evitar respondre amb un simple “sí?”, perquè en algunes estafes poden intentar enregistrar la veu o obtenir dades personals. Tampoc s’ha de facilitar mai informació bancària, adreces, DNI ni cap dada sensible.
Altres eines per protegir-se
Una altra opció és inscriure’s en serveis gratuïts com la Llista Robinson, que permet oposar-se a rebre publicitat d’empreses amb les quals no es té cap relació contractual.
També es pot bloquejar el número des del mòbil, tot i que això només serveix per a aquell contacte concret. Si les trucades continuen, convé conservar captures o registres i reclamar davant els organismes corresponents.
