L'OCU alerta sobre l'engany més freqüent en les compres en línia; així ho pots evitar
Les botigues falses que imiten webs reals són una de les estafes més freqüents, però hi ha senyals que poden ajudar a detectar-les abans de pagar
Cada cop es compra més per internet i els estafadors aprofiten aquest hàbit per crear webs falses que imiten botigues reals.
Segons alerta l’OCU, aquests portals poden copiar logotips, colors, tipografies i fins i tot l’aspecte general de marques conegudes, cosa que fa que a simple vista semblin fiables.
Un dels primers senyals d’alarma són els preus exageradament baixos. Si una oferta sembla massa bona per ser certa, convé desconfiar.
Què cal revisar abans de comprar
Abans de fer cap pagament, és important comprovar si la web inclou informació legal clara, dades de contacte, condicions de compra i política de devolucions.
També cal fixar-se en possibles faltes d’ortografia, textos mal traduïts o apartats incomplets, perquè sovint són indicis que la pàgina no és fiable.
Compte amb la forma de pagament
Un altre punt clau és el sistema de pagament. Si l’única opció és fer una transferència bancària, és millor desconfiar, perquè és una de les formes menys segures en cas d’estafa.
Sempre que sigui possible, és preferible pagar amb mètodes que ofereixin més protecció al comprador, com ara targeta amb garanties o plataformes de pagament segures.
