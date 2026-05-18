Multa de fins a 600 euros i sancions al permís de conduir per no respectar la reducció obligatòria de velocitat que ja recull el BOE
«No respectar els nous límits de velocitat a ciutat serà considerat una infracció greu o molt greu»
Manel Riu
Avui es compleixen cinc anys de la implantació del límit de 30 km/h als carrers d’un únic carril de circulació per sentit a les ciutats, i les dades confirmen una tendència positiva en la reducció de les víctimes mortals: des del 2019 han disminuït un 19% els ciclistes morts i més d’un 16% els vianants.
En termes generals, el 2024 —últimes dades consolidades— van morir gairebé un 5% menys de persones a les ciutats que cinc anys abans, segons ha informat la Direcció General de Trànsit (DGT) en un comunicat.
Per franges d’edat, el descens més gran en aquest període l’han registrat els morts d’entre 35 i 44 anys, amb una caiguda del 42%, mentre que els que més han augmentat han estat els de 15 a 24 anys, amb un increment del 3%.
A més, gairebé 4 de cada 10 ciutats amb més de 100.000 habitants, entre les quals hi ha poblacions amb un volum de trànsit tan important com Bilbao, Madrid, Barcelona o València, han vist reduïda la sinistralitat als seus carrers en aquests cinc anys.
D’aquestes, nou —Alcobendas, Alcorcón, Barakaldo, Dos Hermanas, Leganés, Mataró, Rivas-Vaciamadrid, Telde i Torrejón de Ardoz— no han registrat cap víctima mortal als seus carrers durant tot el 2024.
El maig del 2021, Espanya es va convertir en el primer país del món a implantar aquesta mesura de manera generalitzada, amb l’objectiu fonamental de reduir les morts per sinistres de trànsit a les ciutats, així com disminuir el soroll i la contaminació per millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
La DGT recalca que el límit de 30 km/h és el gran pas per a la pacificació del trànsit, la velocitat a partir de la qual, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), poden conviure tots els mitjans de desplaçament a les ciutats, reduint tant el risc de patir un sinistre de trànsit com la seva gravetat.
A 50 km/h, la probabilitat de morir en un sinistre de trànsit és del 80%, mentre que a 30 km/h es redueix al 10%.
A més, la presència cada vegada més gran de nous actors de la mobilitat a les ciutats, com ciclistes i usuaris de patinets, fa que tots hagin de compartir un espai limitat, la seguretat del qual només es pot garantir reduint la velocitat de circulació.
«No respectar els nous límits de velocitat a ciutat serà considerat una infracció greu o molt greu i comportarà una multa d’entre 100 i 600 euros i la pèrdua de fins a sis punts del carnet de conduir en funció de la velocitat de circulació», expliquen des de Multalia.
«Les infraccions molt greus són aquelles que superen en més de 50 km/h la velocitat permesa, de manera que circular a més de 80 km/h en un carrer limitat a 30 km/h comportarà una multa de 600 euros i la retirada de sis punts del carnet».
