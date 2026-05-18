Poques persones ho saben: L'excepció que permet jubilar-te als 61 amb només 33 anys cotitzats
La Seguretat Social preveu una modalitat per deixar de treballar fins a quatre anys abans de l’edat ordinària, però només en casos de cessament involuntari i amb requisits concrets
Tot i que l’edat ordinària de jubilació continua augmentant progressivament, hi ha una via que permet avançar el retir en determinades situacions: la jubilació anticipada involuntària.
Aquesta modalitat permet jubilar-se fins a quatre anys abans de l’edat legal, però només quan la pèrdua de la feina s’ha produït per causes alienes a la voluntat del treballador.
En alguns casos, això pot permetre accedir a la jubilació al voltant dels 61 anys, però no és una edat garantida per a tothom.
Els requisits principals
Per acollir-se a aquesta opció cal haver cotitzat almenys 33 anys. A més, una part d’aquest període ha d’estar situada dins dels anys previs a la jubilació.
També és imprescindible que la sortida de l’empresa hagi estat involuntària, com ara per un acomiadament objectiu, un expedient de regulació d’ocupació o el tancament de l’empresa.
Un altre requisit és estar inscrit com a demandant d’ocupació durant almenys sis mesos abans de sol·licitar la pensió.
No tothom podrà jubilar-se als 61
El punt clau és que l’edat mínima depèn de l’edat ordinària que correspongui a cada treballador segons la seva carrera de cotització.
Per això, tenir 33 anys cotitzats obre la porta a aquesta modalitat, però no sempre permet jubilar-se exactament als 61 anys. En molts casos, la retirada arribarà més aviat als 62 o 63 anys, segons l’historial laboral de cada persona.
