Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
exportacions Gironarobatori mòbils festival Cassàlínia tren orbitalpressupostos Catalunyahabitatge GironaJonathan AndicZapatero
instagramlinkedin

El mètode dels 600 euros: el sistema d’una àvia per estalviar fins al 40% de la pensió

La consultora financera Natalia Lara explica una fórmula senzilla basada en diners en efectiu i sobres per controlar millor les despeses del mes

El mètode dels 600 euros: el sistema d’una àvia per estalviar fins al 40% de la pensió

El mètode dels 600 euros: el sistema d’una àvia per estalviar fins al 40% de la pensió / CC0

Bruna Segura

Girona

Arribar a final de mes i aconseguir estalviar és cada cop més difícil per a moltes famílies. L’encariment de l’habitatge, l’alimentació i els subministraments ha fet que qualsevol despesa imprevista pugui desquadrar el pressupost.

En aquest context, la consultora financera Natalia Lara ha explicat el mètode que fa servir la seva àvia per estalviar una part important de la pensió: retirar 600 euros en efectiu i repartir-los en sobres segons el tipus de despesa.

Sobres per controlar cada partida

El sistema és senzill. Cada vegada que cobra, treu una quantitat fixa del banc i la divideix en diferents sobres: alimentació, transport, oci i altres despeses habituals.

La norma és clara: quan els diners d’un sobre s’acaben, no es pot gastar més en aquella categoria fins al mes següent. Això obliga a veure físicament quants diners queden i ajuda a frenar compres impulsives.

Lara també proposa una versió amb sis sobres: llar, menjar, transport, oci, estalvi i emergències.

La clau: posar límits i respectar-los

Segons l’experta, el més important no és només quant es guanya, sinó com s’administra. Pagar en efectiu pot ajudar a prendre més consciència de cada despesa, perquè es veu clarament com els diners van disminuint.

Notícies relacionades

Aquest mètode pot ser útil per a persones que volen ordenar el pressupost familiar, reduir despeses petites que passen desapercebudes i reservar una part fixa per a l’estalvi o per a imprevistos.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents