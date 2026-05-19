Milers de jubilats poden estar perdent diners per no revisar aquest detall de la pensió

Un funcionari de la Seguretat Social alerta que errors en la vida laboral o en les bases de cotització poden reduir la quantia final de la prestació

Bruna Segura

Girona

Quan es concedeix una pensió, és important no donar per fet que tot està correcte. Segons adverteix el funcionari Alfonso Muñoz, un dels errors més habituals és no comprovar si tots els anys cotitzats apareixen ben registrats.

Molts jubilats confien que la Seguretat Social calcula automàticament tota la vida laboral sense cap incidència, però poden faltar períodes de cotització, contractes antics o bases salarials mal informades.

Aquests errors poden acabar fent que la pensió sigui més baixa del que realment correspon.

Qui pot estar més afectat

Aquest problema pot afectar especialment persones que han canviat diverses vegades d’empresa, autònoms amb etapes irregulars o treballadors que van cotitzar fa dècades en sectors menys digitalitzats.

La pensió contributiva es calcula a partir dels anys cotitzats i de les bases de cotització acumulades al llarg de la vida laboral. Per això, qualsevol dada incorrecta pot tenir conseqüències directes en l’import mensual.

Millor comprovar-ho abans que reclamar després

L’expert recomana sol·licitar sempre l’informe de vida laboral abans d’iniciar els tràmits de jubilació i revisar-lo amb calma.

Si es detecta cap error, convé corregir-lo o aportar la documentació necessària abans que es dicti la resolució definitiva. Encara que després es pot reclamar, aquests processos poden allargar-se mesos i no sempre acaben amb el resultat esperat.

