El casal de cuina que triomfarà aquest estiu a Girona: els infants aprendran receptes aquest estiu mentre fan amics
The PlayCooKids impulsa un casal d’estiu centrat en la cuina creativa, l’alimentació saludable i les activitats lúdiques per a nens i nenes de 6 a 14 anys
Jaume Puig
Cada vegada són més les famílies que busquen propostes diferents per als seus fills durant les vacances d’estiu. Quan arriba aquesta època de l’any, moltes es plantegen el mateix dilema: què fer durant els tres mesos de vacances perquè els infants es diverteixin i aprofitin el temps? Les opcions són molt variades i pensades per a tota mena de nens i nenes: des dels fanàtics de l’esport fins als que gaudeixen de la natura o aquells que, des de ben petits, han desenvolupat una passió especial per la cuina.
The PlayCooKids ha preparat un casal temàtic que converteix la cuina en una eina d’aprenentatge, creativitat i diversió. La proposta, disponible a Girona durant els mesos de juny i juliol, està dirigida a infants i adolescents d’entre 6 i 16 anys i combina tallers de cuina, activitats lúdiques, jocs i reptes gastronòmics adaptats a cada edat. Tot plegat amb una filosofia clara: aprendre hàbits saludables mentre els participants s’ho passen bé.
Els nens cuinen les seves pròpies receptes
El casal aposta per una metodologia pràctica i participativa. Els nens i nenes elaboren receptes inspirades en diferents cultures del món, aprenen conceptes d’alimentació saludable i descobreixen tècniques bàsiques de cuina mentre fan nous amics i gaudeixen d’un estiu diferent. Tot plegat es treballa amb aliments frescos i activitats adaptades a cada franja d’edat. No cal tenir coneixements previs, ja que es tracta d’una experiència pensada també com una primera introducció al món de la cuina.
El projecte posa el focus en aspectes importants per al desenvolupament dels infants, com l’autonomia, la responsabilitat o la confiança en un mateix, habilitats molt presents dins la cuina. “A l’inici de cada setmana, els xefs s’encarreguen de fer una introducció explicant les normes i protocols de la cuina: com utilitzar els utensilis, com moure’s per l’espai, el funcionament dels fogons i altres materials”, expliquen des de l’organització.
L’experiència va més enllà dels tallers gastronòmics. El casal també inclou activitats clàssiques d’estiu com jocs dinàmics, jocs de taula i propostes a l’aire lliure. A més, un cop per setmana els participants fan una activitat especial, que habitualment consisteix en una sortida a la piscina o altres activitats refrescants adaptades a l’estiu.
Cinc setmanes durant el juliol
El casal es farà per setmanes durant el mes de juliol. L’horari serà de 9 h a 15 h i inclou l’esmorzar, el dinar, totes les activitats programades i també els ingredients i materials necessaris per elaborar les receptes. Els grups són reduïts per garantir una atenció més personalitzada durant tota l’experiència.
A més de Girona, The PlayCooKids també organitza activitats similars en altres ciutats com Barcelona o Sant Cugat. El projecte acumula vuit anys d’experiència i més de 10.000 infants han passat per les seves cuines, consolidant un model de casal que combina educació, oci i gastronomia. La proposta ha anat guanyant popularitat en els darrers anys entre les famílies que busquen alternatives als casals tradicionals.
Les inscripcions ja estan obertes i les places són limitades.
