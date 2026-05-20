Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix una ajuda de fins a 115 euros al mes per fill
El Complement d’Ajuda per a la Infància es pot demanar de manera independent i està pensat per donar suport a famílies amb menors i ingressos ajustats
Moltes famílies desconeixen que poden tenir dret al Complement d’Ajuda per a la Infància, conegut com a CAPI, encara que no cobrin l’Ingrés Mínim Vital.
Aquesta prestació forma part del sistema de l’IMV, però no sempre depèn de tenir concedida aquesta renda. En alguns casos, una família pot no complir els requisits de l’IMV i, en canvi, sí entrar dins dels límits del complement infantil.
L’ajuda es cobra per cada fill menor d’edat i varia segons l’edat. El 2026, les quantitats són de 115 euros al mes per als menors de 3 anys, 80,50 euros per als infants d’entre 3 i 6 anys, i 57,50 euros per als menors d’entre 6 i 18 anys.
Requisits d’ingressos i patrimoni
Per accedir-hi, cal complir condicions de convivència, residència i nivell d’ingressos. Els límits econòmics depenen del nombre de membres de la unitat familiar.
Per exemple, en una família formada per un adult i un menor, el topall d’ingressos se situa en 2.861,04 euros mensuals. En llars més nombroses, pot arribar fins als 4.841,76 euros.
També es revisa el patrimoni familiar, sense comptar l’habitatge habitual. Segons la mida de la família, el límit pot anar aproximadament dels 55.460 euros als 102.997 euros.
Com es pot sol·licitar
La tramitació es fa a través de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. Es pot demanar dins del procés de sol·licitud de l’Ingrés Mínim Vital o bé de manera independent.
Abans de presentar la petició, les famílies poden utilitzar el simulador oficial per comprovar si podrien tenir dret a aquesta ajuda.
- Crim masclista a Figueres: un home mata la seva exparella a ganivetades en ple carrer
- «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
- Miguel Benito, advocat: «Per poder jubilar-te a Espanya només cal complir tres requisits; ell desconeixia el tercer»
- El 40% dels alumnes que sortiran del Bell-lloc i Les Alzines han demanat plaça en un centre públic de Girona
- Cau amb patinet a Roses, pateix un fort cop al cap i a la cara i acaba a la Vall d’Hebron
- Roben una quinzena de mòbils durant un festival a Cassà de la Selva
- El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat ahir a sis mesos de presó per maltractar la víctima
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària