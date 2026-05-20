
Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix una ajuda de fins a 115 euros al mes per fill

El Complement d’Ajuda per a la Infància es pot demanar de manera independent i està pensat per donar suport a famílies amb menors i ingressos ajustats

Bruna Segura

Girona

Moltes famílies desconeixen que poden tenir dret al Complement d’Ajuda per a la Infància, conegut com a CAPI, encara que no cobrin l’Ingrés Mínim Vital.

Aquesta prestació forma part del sistema de l’IMV, però no sempre depèn de tenir concedida aquesta renda. En alguns casos, una família pot no complir els requisits de l’IMV i, en canvi, sí entrar dins dels límits del complement infantil.

L’ajuda es cobra per cada fill menor d’edat i varia segons l’edat. El 2026, les quantitats són de 115 euros al mes per als menors de 3 anys, 80,50 euros per als infants d’entre 3 i 6 anys, i 57,50 euros per als menors d’entre 6 i 18 anys.

Requisits d’ingressos i patrimoni

Per accedir-hi, cal complir condicions de convivència, residència i nivell d’ingressos. Els límits econòmics depenen del nombre de membres de la unitat familiar.

Per exemple, en una família formada per un adult i un menor, el topall d’ingressos se situa en 2.861,04 euros mensuals. En llars més nombroses, pot arribar fins als 4.841,76 euros.

També es revisa el patrimoni familiar, sense comptar l’habitatge habitual. Segons la mida de la família, el límit pot anar aproximadament dels 55.460 euros als 102.997 euros.

Com es pot sol·licitar

La tramitació es fa a través de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. Es pot demanar dins del procés de sol·licitud de l’Ingrés Mínim Vital o bé de manera independent.

Abans de presentar la petició, les famílies poden utilitzar el simulador oficial per comprovar si podrien tenir dret a aquesta ajuda.

