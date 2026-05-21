El “Donald Trump” de 700 quilos que ha embogit internet
Un búfal albí amb serrell ros s’ha convertit en l’atracció viral de Bangladesh
Un búfal albí de Bangladesh s’ha convertit en la nova sensació de les xarxes socials per una semblança tant inesperada com cridanera: molts usuaris hi veuen un aire clar a Donald Trump.
L’animal, que pesa uns 700 quilos, es diu precisament “Donald Trump” i viu —fins ara— a la granja Rabeya Agro, situada als afores de Dacca, la capital de Bangladesh. La seva imatge s’ha fet viral per la seva cabellera rossa, pentinada d’una manera que recorda el característic estil del polític nord-americà.
D’una granja de Bangladesh a fenomen viral
Segons mitjans locals, el propietari de la granja va comprar aquest búfal albí fa uns deu mesos. Va ser el seu germà qui es va adonar que l’animal tenia una retirada sorprenent a Trump, sobretot pel floc de pèl ros que li cau sobre el cap.
Des d’aleshores, el búfal ha atret multituds de curiosos i també comerciants fins a la granja. La seva aparença peculiar i el nom amb què l’han batejat han fet la resta: en pocs dies, l’animal s’ha convertit en un autèntic fenomen viral.
Què diu The Independent?
D’acord amb la informació publicada per The Independent, el búfal ha estat venut recentment per 4,5 dòlars el quilo. L’animal serà entregat als seus nous propietaris abans de la Festa del Sacrifici, una celebració musulmana prevista a finals de maig.
La granja Rabeya Agro també es va acomiadar de l’animal amb una publicació a Facebook i un missatge carregat de nostàlgia: “La família Granja Rabeya Agro no t’oblidarà mai”. Una frase que tanca la curta, però intensa fama del búfal Donald Trump, l’animal que ha passat de ser una curiositat de granja a una estrella d’internet.
- «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- «La IA em va dir que la capital de França era Berlín... i era una veritat»
- El 40% dels alumnes que sortiran del Bell-lloc i Les Alzines han demanat plaça en un centre públic de Girona
- El crim masclista de Figueres eleva a tres els feminicidis a Catalunya aquest 2026
- El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat dilluns a sis mesos de presó per maltractar la víctima
- Crim masclista a Figueres: un home mata la seva exparella a ganivetades en ple carrer
- Carta d'una lectora: 'Probablement, el pitjor que ha passat mai a Girona en matèria de gestió municipal