La febre Swatch esclata: cues, baralles i gasos lacrimògens per un rellotge
El llançament del Royal Pop ha provocat escenes de caos en botigues de tot el món
La febre pels rellotges Swatch no s’atura. El que va començar fa quatre anys, el 2022, amb el llançament del MoonSwatch, la col·laboració entre Swatch i Omega, s’ha convertit en una autèntica bogeria mundial cada vegada que la marca suïssa presenta un nou model especial. Aquell primer gran fenomen va demostrar que un rellotge assequible inspirat en firmes de luxe podia generar cues infinites, revenda i una expectació desmesurada. Després va arribar la col·laboració amb Blancpain, el 2023, i ara la marca ha tornat a encendre els ànims amb el Royal Pop, creat amb Audemars Piguet.
Aquest últim llançament ha anat un pas més enllà. El rellotge es va posar a la venda el dissabte 16 de maig en 220 botigues Swatch de tot el món, però la demanda va ser tan alta que en molts punts la situació es va descontrolar. Segons ha reconegut el mateix Swatch Group, hi va haver “problemes” en una vintena d’establiments, perquè les cues eren “extremadament llargues” i alguns centres comercials no van tenir prou organització per contenir l’allau de clients.
De les cues nocturnes al caos a les botigues
El llançament del Swatch x Audemars Piguet va provocar acampades i llargues files durant la nit davant de diverses botigues. A Barcelona, la tensió va obligar a tancar de manera immediata alguns establiments i a activar la intervenció policial. No va ser un cas aïllat: l’embolic es va repetir en altres ciutats del món.
A la regió de París, unes 300 persones es van concentrar abans de l’obertura de la botiga Swatch del centre comercial Westfield Parly 2 i la policia les va dispersar amb gasos lacrimògens. A Milà també es van registrar incidents davant d’una botiga, i a Times Square, a Nova York, hi va haver empentes entre clients que intentaven entrar per aconseguir un exemplar.
El motiu de tot aquest enrenou és clar: la combinació entre una marca popular com Swatch i una firma de luxe com Audemars Piguet, considerada una de les més prestigioses de la rellotgeria suïssa. A diferència de les col·laboracions anteriors, aquest cop Swatch no s’ha aliat amb una marca del seu propi grup, sinó amb una companyia externa i independent, fet que ha multiplicat l’expectació.
Com ha actuat Swatch?
Davant les crítiques i les imatges de caos, Swatch Group ha intentat rebaixar la tensió. L’empresa ha admès els problemes del dia del llançament, però ha insistit que la reacció mundial a la col·lecció Royal Pop ha estat “fenomenal” i que la demanda és “immensament alta”.
La companyia també ha volgut calmar els compradors recordant que el Royal Pop no és un producte disponible només el primer dia, sinó que la col·lecció es podrà comprar durant diversos mesos. Segons Swatch, això hauria d’ajudar a normalitzar la situació, com ja va passar amb el MoonSwatch després del primer esclat de bogeria.
Tot i això, el llançament ha tornat a deixar una imatge clara: els rellotges Swatch han deixat de ser només un accessori per convertir-se en objectes de desig, capaços de provocar cues, disputes i fins i tot intervencions policials arreu del món.
