La pregunta de cada estiu: es pot fer servir la crema solar de l’any passat?
L’OCU ha analitzat diversos protectors oberts durant més d’un any i conclou que alguns poden continuar sent efectius si conserven bon aspecte, olor i textura
Amb l’arribada de l’estiu, moltes persones recuperen la bossa de la platja, obren l’armari del bany i troben el mateix pot de crema solar que van fer servir l’any passat. I aleshores arriba el dubte: encara protegeix o és millor llençar-la?
L’OCU ha intentat resoldre aquesta pregunta amb una prova de laboratori sobre vuit protectors solars de SPF 30 i 50+. Els productes es van sotmetre a condicions pensades per imitar unes vacances intenses: fred, calor de platja, exposició a radiació UV i emmagatzematge durant més d’un any. El resultat és clar: sis dels vuit protectors van mantenir l’eficàcia declarada a l’etiqueta.
Quan es pot reaprofitar?
Segons l’OCU, una crema solar oberta l’estiu anterior podria continuar sent útil si ha estat ben conservada i no presenta canvis visibles. Abans d’aplicar-la, cal revisar tres coses bàsiques: olor, color i textura.
Si la crema fa mala olor, s’ha separat, està massa líquida, té grumolls, ha canviat de color o presenta una consistència estranya, el més prudent és no utilitzar-la. En la prova de l’OCU, dos productes van mostrar problemes: un estava parcialment sec i un altre tenia la consistència alterada, amb separació de fases.
Ara bé, també hi ha un matís important: un dels protectors que havia perdut eficàcia no presentava alteracions evidents a simple vista. Per això, si el producte ha estat moltes hores al sol, dins del cotxe, a la platja o exposat a temperatures altes, és millor no arriscar-se.
Com conservar-la perquè duri més
La conservació és clau. Els protectors solars s’han de guardar en un lloc fresc, sec i allunyat de la llum directa. A la platja o a la piscina, és recomanable deixar-los dins la bossa, a l’ombra, i no abandonats sobre la tovallola durant hores.
També convé tancar bé l’envàs després de cada ús i evitar que hi entri sorra, aigua o brutícia. Encara que sembli un detall menor, un pot mal tancat pot alterar la fórmula i reduir-ne la qualitat.
A més, cal mirar el símbol del PAO, aquell dibuix d’un pot obert amb una xifra al costat —per exemple, 12M—, que indica durant quants mesos es recomana utilitzar el producte un cop obert. Si ja s’ha superat de llarg aquest termini, la millor opció és substituir-lo.
La protecció també depèn de com l’apliques
Encara que la crema estigui en bon estat, no servirà de gaire si s’aplica poca quantitat o només una vegada al dia. Els dermatòlegs recomanen fer servir una quantitat generosa, aplicar-la abans de l’exposició solar i renovar-la sovint, especialment després de banyar-se, suar o eixugar-se amb la tovallola.
La crema solar no és només un producte d’estiu, sinó una eina de protecció contra les cremades, l’envelliment prematur de la pell i els danys acumulats per la radiació ultraviolada.
Per tant, sí: pots aprofitar la crema solar de l’any passat si està ben conservada i manté bon aspecte. Però si tens dubtes, si ha canviat o si ha passat massa temps oberta, val més comprar-ne una de nova. Amb la pell, millor no jugar-se-la.
